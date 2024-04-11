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Published Сегодня, 11:41

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Updated Сегодня, 11:43

Таможня

Молодого белгородца задержали при получении посылки с подозрительным веществом

11 апреля 2024, 11:41
Фото: 1MI
Таможня

Белгородские таможенники обнаружили в посылке тестостерон

В отправлении нашли 10 ампул препарата, содержащего тестостерон. Его ввоз ограничен на территорию РФ, напомнили в пресс-службе Белгородской таможни.

При получении посылки задержали 25-летнего белгородца. Как оказалось, он заказал сильнодействующее вещество тестостерон для увеличения мышечной массы. Препарат он нашёл в онлайн-магазине. Доставляли посылку из Казахстана.

В отправлении было десять стеклянных ампул. Результаты исследований подтвердили, что в них содержался тестостерон.

Возбуждено уголовное дело по статье за контрабанду сильнодействующих веществ (ст. 226.1 УК РФ). В пресс-службе таможни напомнили, что нарушителям грозит наказание вплоть до семи лет тюрьмы.

Найденные в посылке ампулыНайденные в посылке ампулы
Найденные в посылке ампулы
Фото: Белгородская таможня
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#Общество#Белгородская область#Таможня#Контрабанда#Новости Белгорода#Белгород#Посылка#Казахстан#Тестостерон#Маргарита Водолажская
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