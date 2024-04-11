Молодого белгородца задержали при получении посылки с подозрительным веществом

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
При получении посылки задержали 25-летнего белгородца. Как оказалось, он заказал сильнодействующее вещество тестостерон для увеличения мышечной массы. Препарат он нашёл в онлайн-магазине. Доставляли посылку из Казахстана.
В отправлении было десять стеклянных ампул. Результаты исследований подтвердили, что в них содержался тестостерон.
Возбуждено уголовное дело по статье за контрабанду сильнодействующих веществ (ст. 226.1 УК РФ). В пресс-службе таможни напомнили, что нарушителям грозит наказание вплоть до семи лет тюрьмы.