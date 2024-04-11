«Мера вынужденная»: как долго детсады будут работать в режиме дежурных групп?

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Белгородцы интересуются, как долго детсады в столице региона будут работать в формате дежурных групп. Мэр Валентин Демидов ответил, что пока работа в таком формате сохранится. Дежурные группы открыты только в нескольких детсадах, количество детей в них небольшое.
Для предоставления места в такой группе нужно обратиться к заведующей детским садом, в который ходил ребёнок. Учреждение предложит возможные варианты.
Стоит отметить, что всё-таки места будут предлагать не в вашем детском саду, а в учреждениях других районов. Может быть, не совсем удобно, но мера вынужденная.
Валентин Демидов
Ранее мэр также ответил на вопрос белгородцев о возможном вывозе дошкольников из города. Дети могут выезжать в сопровождении родителей или законных представителей в пункты временного размещения, которые есть в том числе в Бегородской области.