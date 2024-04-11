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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Детсад

«Мера вынужденная»: как долго детсады будут работать в режиме дежурных групп?

11 апреля 2024, 09:04
Фото: 1MI
Детсад

Детсады в Белгороде продолжат работать в формате дежурных групп

Для предоставления места в дежурной группе нужно обратиться к заведующей детсадом, который посещал ребёнок. Однако место могут предложить в другом районе Белгорода, сообщает мэр Валентин Демидов.

Белгородцы интересуются, как долго детсады в столице региона будут работать в формате дежурных групп. Мэр Валентин Демидов ответил, что пока работа в таком формате сохранится. Дежурные группы открыты только в нескольких детсадах, количество детей в них небольшое.

Для предоставления места в такой группе нужно обратиться к заведующей детским садом, в который ходил ребёнок. Учреждение предложит возможные варианты.

Стоит отметить, что всё-таки места будут предлагать не в вашем детском саду, а в учреждениях других районов. Может быть, не совсем удобно, но мера вынужденная.
Валентин Демидов

Ранее мэр также ответил на вопрос белгородцев о возможном вывозе дошкольников из города. Дети могут выезжать в сопровождении родителей или законных представителей в пункты временного размещения, которые есть в том числе в Бегородской области.

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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Детские сады#Белгород#Дежурные группы#Валентин Демидов#Маргарита Водолажская
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