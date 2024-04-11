Летняя жара начинает отступать из Белгородской области

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
В пятницу, 12 апреля, в регионе установится переменная область, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 8-13 м/с.
Ночью температура воздуха в регионе опустится до +8…+13 ˚С. Днём она будет варьироваться от +19 ˚С до +24 ˚С.
В Белгороде столбики термометров ближайшей ночью опустятся до +13 ˚С. Днём потеплеет до +22 ˚С.
В Валуйках ночью температура воздуха составит +10 ˚С, днём она поднимется до +25 ˚С. В Старом Осколе ночью столбики термометров опустятся до +12 ˚С. Днём воздух прогреется до +21 ˚С.