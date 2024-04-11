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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Весна

Летняя жара начинает отступать из Белгородской области

11 апреля 2024, 14:29
Фото: Изображение Midjourney
Весна

В Белгородской области снизится температура воздуха

12 апреля столбики термометров днём максимально поднимутся до +24 ˚С. Осадков не ожидается. Прогноз погоды публикует ГУ МЧС России по Белгородской области.
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Погода

В пятницу, 12 апреля, в регионе установится переменная область, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

Ночью температура воздуха в регионе опустится до +8…+13 ˚С. Днём она будет варьироваться от +19 ˚С до +24 ˚С.

В Белгороде столбики термометров ближайшей ночью опустятся до +13 ˚С. Днём потеплеет до +22 ˚С.

В Валуйках ночью температура воздуха составит +10 ˚С, днём она поднимется до +25 ˚С. В Старом Осколе ночью столбики термометров опустятся до +12 ˚С. Днём воздух прогреется до +21 ˚С.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Погода#Температура#Новости Белгорода#Ветер#Прогноз погоды#Весна#Белгород#Осадки
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