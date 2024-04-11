Гладков принял участие в первом в 2024 году заседании об «Движения Первых»

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
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Updated Сегодня, 17:15
На сегодняшний день Движение в Белгородской области объединило уже более 38 тысяч представителей различных детских и молодёжных организаций.
На первом собрании координационного совета белгородского отделения РДДМ «Движение Первых» в 2024 году, кроме руководителей самого Движения и глав муниципальных образований региона, присутствовали и воспитанники белгородских школ.
Ребят встретил зампред общественно-государственного движения детей и молодёжи Марат Закиров, отметивший труд команды белгородской молодёжи и участие Вячеслава Гладкова в их деятельности и развитии:
«Я выражаю искреннюю благодарность всей вашей большой и отзывчивой команде региона. Показатели вашей работы одни из самых лучших в пределах страны. И особо отмечу работу вашего региона в оформлении образовательных организаций и молодежных пространств. Один из таких ярких примеров — обновленный центр молодёжных инициатив в Старом Осколе».
Татьяна Киреева, министр по делам молодёжи Белгородской области, обратила внимание присутствующих глав на тот самый центр. Чтобы сделать его примером для оформления школ. Это будет хорошим шагом для включения детей в процесс разработки и реализации социально значимых инициатив.
Сам губернатор Белгородской области на заседании координационного совета также обратился к учащимся:
«Наши школьники активно включились в реализацию своих собственных инициатив в общественной, волонтёрской, военно-патриотической работе и достигли больших успехов, в том числе и за пределами региона. А среди главных достижений — создание первого регионального конкурса социально значимых проектов „Время 31-х“».
К тому же за начало 2024 года молодые жители области посетили множество национальных и международных мероприятий, где достойно представили свой регион. Они активно участвовали во втором собрании Движения Первых и Всемирном фестивале молодёжи.
Марат Закиров также добавил, что несмотря на сложную и неспокойную обстановку в Белгородской области работа «Движения Первых» достигла высоких результатов во всех сферах. Особенно он отметил активное участие молодёжи в проекте «Зарница 2.0», который направлен на развитие военно-патриотических ценностей. Белгородская область занимает одно из пяти лидирующих мест в стране по количеству участников этого проекта.
На данный момент «Движения Первых» в Белгородской области собрало уже больше 38 тысяч участников из разных детских и молодёжных организаций.