Гладков принял участие в первом в 2024 году заседании об «Движения Первых»

Марат Закиров также добавил, что несмотря на сложную и неспокойную обстановку в Белгородской области работа «Движения Первых» достигла высоких результатов во всех сферах. Особенно он отметил активное участие молодёжи в проекте «Зарница 2.0», который направлен на развитие военно-патриотических ценностей. Белгородская область занимает одно из пяти лидирующих мест в стране по количеству участников этого проекта.