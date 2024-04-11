Белгородских студентов с редкими заболеваниями могут обеспечить выплатами

Речь идёт о тех, у кого диагностировали фенилкетонурию и целиакию. Ранее эту помощь могли получить дети до 18 лет. Однако выплату могут распространить и на студентов-очников, сообщили в пресс-службе облдумы.

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