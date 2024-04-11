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Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Выплаты

Белгородских студентов с редкими заболеваниями могут обеспечить выплатами

11 апреля 2024, 15:04
Фото: 1MI
Выплаты
Речь идёт о тех, у кого диагностировали фенилкетонурию и целиакию. Ранее эту помощь могли получить дети до 18 лет. Однако выплату могут распространить и на студентов-очников, сообщили в пресс-службе облдумы.

Выплаты на детей с фенилкетонурией или целиакией могут распространить на студентов-очников. Соответствующий вопрос обсудили депутаты.

Сейчас ежемесячные выплаты получают дети до 18 лет, страдающие этими заболеваниями. Законопроектом предложено расширить круг лиц, которым предоставляется эта помощь. Право на выплату хотят предоставить семьям с детьми в возрасте от 18 до 23 лет.

По данным минздрава, в регионе сейчас живёт 11 молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет с фенилкетонурией.

Фенилкетонурия — это наследственное заболевание, характеризующееся нарушением аминокислотного обмена. В 2022 году в области проживало 32 ребёнка с этим заболеванием. Ежемесячные выплаты на семьи были введены в 2022 году.

Недавно прокуратура выяснила, что в регионе ненадлежащим образом реализовывались меры поддержки семей с этим заболеванием. Детей с фенилкетонурией не обеспечивали в полном объёме необходимыми лечебными смесями.

Прокуратура потребовала от минздрава разобраться с проблемами детей с фенилкетонурией
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