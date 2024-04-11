Белгородских студентов с редкими заболеваниями могут обеспечить выплатами

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Выплаты на детей с фенилкетонурией или целиакией могут распространить на студентов-очников. Соответствующий вопрос обсудили депутаты.
Сейчас ежемесячные выплаты получают дети до 18 лет, страдающие этими заболеваниями. Законопроектом предложено расширить круг лиц, которым предоставляется эта помощь. Право на выплату хотят предоставить семьям с детьми в возрасте от 18 до 23 лет.
По данным минздрава, в регионе сейчас живёт 11 молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет с фенилкетонурией.
Фенилкетонурия — это наследственное заболевание, характеризующееся нарушением аминокислотного обмена. В 2022 году в области проживало 32 ребёнка с этим заболеванием. Ежемесячные выплаты на семьи были введены в 2022 году.
Недавно прокуратура выяснила, что в регионе ненадлежащим образом реализовывались меры поддержки семей с этим заболеванием. Детей с фенилкетонурией не обеспечивали в полном объёме необходимыми лечебными смесями.