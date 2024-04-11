Белгород в День космонавтики начнут обрабатывать от клещей

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
В эту пятницу, 12 апреля, в Белгороде обработают общественные пространства от клещей. Завтра обработку проведут:
Для обработки растений будет использован специальный препарат, который безопасен для людей и теплокровных животных. Однако следует воздержаться от посещения этих мест в течение трёх часов после завершения работ. График может измениться из-за погодных условий.
Отмечается, что самая большая активность клещей выпадет на середину апреля. В это время они просыпаются после зимней спячки, поэтому проявляют особую агрессию. В настоящее время Роспотребнадзор не предоставлял данные о жителях Белгорода, пострадавших от клещей.