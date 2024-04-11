Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Клещ

Белгород в День космонавтики начнут обрабатывать от клещей

11 апреля 2024, 08:19
Фото: Изображение Midjourney
Клещ

Белгород обработают от клещей

В эту пятницу, 12 апреля, обработают четыре общественных пространства. Но график может измениться из-за погоды, предупреждает мэрия Белгорода.

В эту пятницу, 12 апреля, в Белгороде обработают общественные пространства от клещей. Завтра обработку проведут:

  • в Центральном парке с 7:00 до 09:30,
  • в парке Победы с 09:30 до 12:00,
  • в парке «Котофей» с 12:00 до 13:00,
  • в парке Памяти с 15:00 до 17:00.

Для обработки растений будет использован специальный препарат, который безопасен для людей и теплокровных животных. Однако следует воздержаться от посещения этих мест в течение трёх часов после завершения работ. График может измениться из-за погодных условий.

Отмечается, что самая большая активность клещей выпадет на середину апреля. В это время они просыпаются после зимней спячки, поэтому проявляют особую агрессию. В настоящее время Роспотребнадзор не предоставлял данные о жителях Белгорода, пострадавших от клещей.

Сезон открыт: как защититься от укуса клещей?
Узнать подробнее
Читайте также:
Когда в Белгороде обработают от клещей парки и скверы?Клещи покусали за весенне-летний сезон более тысячи белгородцев
#Город#Клещи#Новости Белгорода#Белгород#Обработка#Маргарита Водолажская
Подпишитесь
Ради «Агро-Белогорья»? ГК «Русагро» планирует «переезд» из Тамбова в Белгород
Сегодня, 11:56
«Закрыть „Победу“ в период СВО?» Белгородцы отреагировали на новость о кинотеатрах
Сегодня, 12:10
Из Белгородской области вывезут ещё 2 тысячи детей: когда и в какие регионы?
Сегодня, 13:02
Небо в клеточку: топ белгородских «сидельцев» и претендентов на тюремный срок
Сегодня, 08:11
В Белгороде ещё не решили, как будут возвращать детей из других регионов домой
Сегодня, 11:17
Ранен человек, повреждены 10 домов и семь авто — последствия атак на Белгородчину
Сегодня, 12:53
"