Белгород в День космонавтики начнут обрабатывать от клещей

Отмечается, что самая большая активность клещей выпадет на середину апреля. В это время они просыпаются после зимней спячки, поэтому проявляют особую агрессию. В настоящее время Роспотребнадзор не предоставлял данные о жителях Белгорода, пострадавших от клещей.