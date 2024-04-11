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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Сосисочная Hot Dog Bulldog приносит убытки юмористу Гарику Харламову

33 млн рублей потерял Гарик Харламов на сосисках

11 апреля 2024, 13:29
Фото: Изображение Midjourney

Сосисочная Hot Dog Bulldog приносит убытки юмористу Гарику Харламову

Юморист и резидент Comedy Club Гарик Харламов открыл вместе в партнёрами сосисочную Hot Dog Bulldog в 2021 году. Но пока бизнес приносит только небольшие доходы.

27% составляет доля Гарика Харламова в сосисочной Hot Dog Bulldog. В первый год открытия, в 2021 году, владельцы понесли убытки в размере 63 миллионов рублей. Об этом сообщает издание newia.ru. В 2022-м сумма убытков достигла 56 миллионов рублей, а в 2023 году они составили более 33 миллионов рублей при выручке 178,5 миллиона рублей.

Также Гарик Харламов владеет компанией «Бульдог» в доле 20%. К этой организации он присоединился около года назад. В конце 2023 года компания принесла юмористу и его партнёрам выручку в размере 437 тысяч рублей, а чистый убыток составил 970 тысяч рублей.

#Маргарита Водолажская#Общество
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