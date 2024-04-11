33 млн рублей потерял Гарик Харламов на сосисках

27% составляет доля Гарика Харламова в сосисочной Hot Dog Bulldog. В первый год открытия, в 2021 году, владельцы понесли убытки в размере 63 миллионов рублей. Об этом сообщает издание newia.ru. В 2022-м сумма убытков достигла 56 миллионов рублей, а в 2023 году они составили более 33 миллионов рублей при выручке 178,5 миллиона рублей.