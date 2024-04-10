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Полиция нашла любителей ночного шума в центре Белгорода

Виновных в ночном шуме в центре Белгорода нашли. Помогла публикация Бел.Ру

10 апреля 2024, 08:40
Фото: Bel.ru

Полиция нашла любителей ночного шума в центре Белгорода

Правоохранители нашли молодых людей, которые не дали поспать жителям многоэтажки в центре Белгорода в ночь с воскресенья на понедельник. Водителем авто, откуда доносилась громкая музыка, оказался 20-летний парень. Подробности сообщили в УМВД России по Белгородской области.

Ночью с 7 на 8 апреля в Белгороде было шумно. Молодые люди включили музыку и громко разговаривали возле бара «Гвозди» на улице Попова. Длилось это около 40 минут. Белгородец, ставший очевидцем произошедшего, снял всё на видео и прислал запись редакции Бел.Ру. Опубликованную видеозапись заметили сотрудники правоохранительных органов, которые организовали проверку.

Выяснилось, что водителем авто, в котором включали музыку, оказался 20-летний житель Белгорода. Против него составили административный протокол по части 1 статьи 6.12 Закона Белгородской области об административных правонарушениях. Материал направили на рассмотрение в специальную комиссию. Санкции предусматривают штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.

В выходные полицейские также планируют провести рейдовые мероприятия.

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#Город#Белгородская область#Музыка#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова#Административный протокол#Ночной шум
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