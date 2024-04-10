Виновных в ночном шуме в центре Белгорода нашли. Помогла публикация Бел.Ру

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Ночью с 7 на 8 апреля в Белгороде было шумно. Молодые люди включили музыку и громко разговаривали возле бара «Гвозди» на улице Попова. Длилось это около 40 минут. Белгородец, ставший очевидцем произошедшего, снял всё на видео и прислал запись редакции Бел.Ру. Опубликованную видеозапись заметили сотрудники правоохранительных органов, которые организовали проверку.
Выяснилось, что водителем авто, в котором включали музыку, оказался 20-летний житель Белгорода. Против него составили административный протокол по части 1 статьи 6.12 Закона Белгородской области об административных правонарушениях. Материал направили на рассмотрение в специальную комиссию. Санкции предусматривают штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.
В выходные полицейские также планируют провести рейдовые мероприятия.