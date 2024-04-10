В полиции нашли зачинщиков громкого ночного конфликта возле мэрии Белгорода

Белгородцы поссорились с охранником бара и получили административку

Несколько дней назад в ночное время в центре Белгорода было громко. Компания поссорилась с охранником. Очевидцы сняли на видео произошедшее и опубликовали запись в соцсетях, что помогло полиции найти и наказать нарушителей. Подробности сообщили в региональном УМВД.