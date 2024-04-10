В полиции нашли зачинщиков громкого ночного конфликта возле мэрии Белгорода

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Жители Белгорода ранее жаловались в социальных сетях на шумную компанию, которая собирается у входа в бар «Тотэм», расположенный по улице Князя Трубецкого недалеко от мэрии. Публикацию в интернете заметили сотрудники правоохранительных органов и организовали проверку.
Как оказалось, возле бара произошла ссора между посетителями и охранником: последний сделал замечание по поводу шумного поведения. Конфликт удалось решить до приезда полиции.
Участковые нашли нарушителей. Ими оказались жительница Корочанского района и её спутник из Белгорода. В отношении них составили административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Нарушителям грозит штраф или административный арест.
Отметим, что правоохранители также смогли найти компанию, которая шумела в ночь с воскресенья на понедельник у заведения «Гвозди». В этом полиции помогла публикация Бел.Ру.