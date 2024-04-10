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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Бар

В полиции нашли зачинщиков громкого ночного конфликта возле мэрии Белгорода

10 апреля 2024, 14:35
Фото: Изображение Midjourney
Бар

Белгородцы поссорились с охранником бара и получили административку

Несколько дней назад в ночное время в центре Белгорода было громко. Компания поссорилась с охранником. Очевидцы сняли на видео произошедшее и опубликовали запись в соцсетях, что помогло полиции найти и наказать нарушителей. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Жители Белгорода ранее жаловались в социальных сетях на шумную компанию, которая собирается у входа в бар «Тотэм», расположенный по улице Князя Трубецкого недалеко от мэрии. Публикацию в интернете заметили сотрудники правоохранительных органов и организовали проверку.

Как оказалось, возле бара произошла ссора между посетителями и охранником: последний сделал замечание по поводу шумного поведения. Конфликт удалось решить до приезда полиции.

Участковые нашли нарушителей. Ими оказались жительница Корочанского района и её спутник из Белгорода. В отношении них составили административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Нарушителям грозит штраф или административный арест.

Отметим, что правоохранители также смогли найти компанию, которая шумела в ночь с воскресенья на понедельник у заведения «Гвозди». В этом полиции помогла публикация Бел.Ру.

Виновных в ночном шуме в центре Белгорода нашли. Помогла публикация Бел.Ру
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#Город#Белгородская область#Бар#Новости Белгорода#Мэрия#Протокол#Конфликт#Белгород#Александра Склярова#Тотэм
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