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СИЗО

В Евросоюзе высказались о смерти белгородского волонтёра в СИЗО

10 апреля 2024, 14:15
Фото: 1MI
СИЗО
В ЕС заявили, что новость о смерти активиста их потрясла. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей Набилы Массрали, пишет «Коммерсант».

В Евросоюзе сообщили, что новость о смерти волонтёра Александра Демиденко их потрясла.

«Мы повторяем наш призыв к России соблюдать свою Конституцию и уважать права человека своих граждан», — цитирует «Коммерсант» заявление Набилы Массрали.

Ранее Бел.Ру выяснило, что волонтёр покончил жизнь самоубийством 5 апреля. О смерти активиста стало известно 8 апреля. Медики пытались его реанимировать, но безуспешно. Признаков насильственной смерти медсотрудники не обнаружили.

Белгородский волонтёр покончил жизнь самоубийством в СИЗО
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