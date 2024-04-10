В Евросоюзе высказались о смерти белгородского волонтёра в СИЗО

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
В Евросоюзе сообщили, что новость о смерти волонтёра Александра Демиденко их потрясла.
«Мы повторяем наш призыв к России соблюдать свою Конституцию и уважать права человека своих граждан», — цитирует «Коммерсант» заявление Набилы Массрали.
Ранее Бел.Ру выяснило, что волонтёр покончил жизнь самоубийством 5 апреля. О смерти активиста стало известно 8 апреля. Медики пытались его реанимировать, но безуспешно. Признаков насильственной смерти медсотрудники не обнаружили.