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Памятник

В Белгороде до 30 мая отремонтируют и восстановят 39 мемориалов и памятников

10 апреля 2024, 11:02
Фото: 1MI
Памятник
На эти работы готовы потратить 589 тысяч рублей. Документы появились на госзакупках.

В столице региона отремонтируют и восстановят мемориальные доски, мемориалы и памятники. Начальная цена контракта составляет 589 тысяч рублей. Подрядчика выберут 19 апреля. Работы он должен выполнить до 30 мая. Заказчик работ — управление Белгорблагоустройства.

Согласно документам, в городе отремонтируют 39 объектов, среди них памятник погибшим в Афганистане, мемориальные доски почётным гражданам города и области, Героям Советского Союза и Социалистического Труда.

Подрядчику необходимо очистить мраморные плиты, заменить разрушенные на новые, отполировать специальными составами, затереть швы.

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#Город#Белгородская область#Ремонт#Госзакупки#Новости Белгорода#Памятники#Белгород#Алина Харина#Мемориал
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