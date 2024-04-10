В Белгороде до 30 мая отремонтируют и восстановят 39 мемориалов и памятников

В столице региона отремонтируют и восстановят мемориальные доски, мемориалы и памятники. Начальная цена контракта составляет 589 тысяч рублей. Подрядчика выберут 19 апреля. Работы он должен выполнить до 30 мая. Заказчик работ — управление Белгорблагоустройства.