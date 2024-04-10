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Жители Старого Оскола временно были без воды из-за порыва трубопровода

Снова авария: жители 25 многоэтажек на время остались без воды

10 апреля 2024, 08:07
Фото: Изображение Midjourney

Жители Старого Оскола временно были без воды из-за порыва трубопровода

В Старом Осколе снова произошёл порыв трубопровода. На этот раз авария случилась в микрорайоне Солнечный. Сотрудники водоканала, утверждает глава Андрей Чесноков, справились с проблемой оперативно.
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ЖКХ

Вечером 9 апреля в Старооскольском округе в микрорайоне Солнечный, 5а произошёл порыв водопровода. Над восстановлением повреждённого участка сразу начали работать специалисты.

Водоснабжения не было в 17 многоквартирных домах микрорайона Солнечный, 5а и в девяти МКД микрорайона Зелёный Лог. Также слабое давление воды могло наблюдаться у жителей верхних этажей МКД в микрорайонах Лесной, Юбилейный и Северный.

Подвоз воды организовывали в микрорайона Солнечный, 4.

К полуночи воду должны были подать всем жителям, у кого наблюдались проблемы.

Напомним, что в январе 2024 года в микрорайоне Лесной Старого Оскола произошёл порыв трубопровода, из-за которого остановилась котельная жилмассива. Позже жильцам попытались сделать перерасчёт за дни без воды, однако некоторые стали утверждать, что перерасчёт был сделан неправильно.

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#Белгородская область#Старый Оскол#ЖКХ#Водоснабжение#Новости Старого Оскола#Порыв водопровода#Андрей чесноков#Александра Склярова
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