Снова авария: жители 25 многоэтажек на время остались без воды

Напомним, что в январе 2024 года в микрорайоне Лесной Старого Оскола произошёл порыв трубопровода, из-за которого остановилась котельная жилмассива. Позже жильцам попытались сделать перерасчёт за дни без воды, однако некоторые стали утверждать, что перерасчёт был сделан неправильно.