Снова авария: жители 25 многоэтажек на время остались без воды

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Вечером 9 апреля в Старооскольском округе в микрорайоне Солнечный, 5а произошёл порыв водопровода. Над восстановлением повреждённого участка сразу начали работать специалисты.
Водоснабжения не было в 17 многоквартирных домах микрорайона Солнечный, 5а и в девяти МКД микрорайона Зелёный Лог. Также слабое давление воды могло наблюдаться у жителей верхних этажей МКД в микрорайонах Лесной, Юбилейный и Северный.
Подвоз воды организовывали в микрорайона Солнечный, 4.
К полуночи воду должны были подать всем жителям, у кого наблюдались проблемы.
Напомним, что в январе 2024 года в микрорайоне Лесной Старого Оскола произошёл порыв трубопровода, из-за которого остановилась котельная жилмассива. Позже жильцам попытались сделать перерасчёт за дни без воды, однако некоторые стали утверждать, что перерасчёт был сделан неправильно.