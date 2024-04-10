Сеть «Вкусно — и точка» возобновила работу в Белгороде, но с ограничениями

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В Белгороде возобновил работу ресторан сети «Вкусно — и точка» возле автовокзала. Как пишет «Открытый Белгород», зал открыт до 18:00, а навынос забрать заказ можно до 20:00.
«Белгород № 1» добавляет, что ресторан также работает в торговом центре «Мега Гринн» и в районе Центрального рынка.
Напомним, что рестораны известной сети фастфуда приостановили работу 14 марта из-за оперативной обстановки. Решение приняли для обеспечения безопасности сотрудников и гостей. Сообщалось, что работникам на время простоя сохранят зарплату.