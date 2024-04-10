Сеть «Вкусно — и точка» возобновила работу в Белгороде, но с ограничениями

В Белгороде возобновили работу некоторые рестораны «Вкусно — и точка»

В столице региона работают точки в том числе возле автовокзала и в ТЦ «Мега Гринн». Об этом сообщают местные СМИ. Сеть приостановила работу в середине марта, когда Белгород находился под сильнейшими обстрелами.