Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

«Вкусно — и точка» возле автовокзала

Сеть «Вкусно — и точка» возобновила работу в Белгороде, но с ограничениями

10 апреля 2024, 08:02
Фото: «Открытый Белгород»
«Вкусно — и точка» возле автовокзала

В Белгороде возобновили работу некоторые рестораны «Вкусно — и точка»

В столице региона работают точки в том числе возле автовокзала и в ТЦ «Мега Гринн». Об этом сообщают местные СМИ. Сеть приостановила работу в середине марта, когда Белгород находился под сильнейшими обстрелами.

В Белгороде возобновил работу ресторан сети «Вкусно — и точка» возле автовокзала. Как пишет «Открытый Белгород», зал открыт до 18:00, а навынос забрать заказ можно до 20:00.

«Белгород № 1» добавляет, что ресторан также работает в торговом центре «Мега Гринн» и в районе Центрального рынка.

Напомним, что рестораны известной сети фастфуда приостановили работу 14 марта из-за оперативной обстановки. Решение приняли для обеспечения безопасности сотрудников и гостей. Сообщалось, что работникам на время простоя сохранят зарплату.

«Вкусно — и точка» с запятой: рестораны сети фастфуда закрылись на время в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
«Вкусно — и точка» с запятой: рестораны сети фастфуда закрылись на время в БелгородеВкусно, но грустно: в Белгороде поднялись цены на бургеры во «Вкусно — и точка»Во «Вкусно — и точка» пожаловались на производителя картошки фри из-за роста цен
#Город#Новости Белгорода#Ресторан#Белгород#Алина Харина#Вкусно — и точка
Подпишитесь
Дома и машины белгородцев атаковали с БПЛА
Сегодня, 09:49
«Из людей сделали бомжей»: белгородцам в ПВР привезли одежду в мусорных мешках
Сегодня, 07:47
Дрон-камикадзе упал и взорвался под Белгородом, есть разрушения
Сегодня, 09:07
Евгений Савченко установил антирекорд за девять дней в Белгородской областной думе
Сегодня, 07:57
Я по «У»: кто из депутатов навещает заседания белгородской облдумы реже всего?
Сегодня, 09:40
Белгородэнергосбыт предлагает клиентам онлайн
Сегодня, 09:47
"