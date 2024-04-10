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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Россиянам рассказали, чем может быть опасна уличная еда на зарубежных курортах

Россиянам рассказали, чем может быть опасна уличная еда на зарубежных курортах

10 апреля 2024, 10:55
Фото: Изображение Midjourney
По мнению трэвел-блогера Наталии Ансталь, качество питания в ресторанах и уличных точках во время отдыха за рубежом можно оценить по популярности этих мест среди местных жителей.

В интервью для NEWS.ru эксперт подчеркнула, что туристам перед поездкой важно изучить отзывы о местах общественного питания. Там, где подают вкусную и качественную еду, обычно много местных жителей. При покупке еды на улице блогер советует выбирать точки с длинной очередью. По словам Ансталь, в таких местах обычно используются для приготовления свежие продукты.

Наиболее надежно питаться там, где блюда готовят на глазах у клиентов. Еще один совет эксперта — проверять состояния кухни: чем меньше лотков, тем выше вероятность, что блюда готовятся на месте, а не поставляются из других точек.

Также стоит обращать внимание на санитарно-гигиенические условия, включая недопустимость контакта поваров и продавцов с едой голыми руками.

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