Россиянам рассказали, чем может быть опасна уличная еда на зарубежных курортах

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
В интервью для NEWS.ru эксперт подчеркнула, что туристам перед поездкой важно изучить отзывы о местах общественного питания. Там, где подают вкусную и качественную еду, обычно много местных жителей. При покупке еды на улице блогер советует выбирать точки с длинной очередью. По словам Ансталь, в таких местах обычно используются для приготовления свежие продукты.
Наиболее надежно питаться там, где блюда готовят на глазах у клиентов. Еще один совет эксперта — проверять состояния кухни: чем меньше лотков, тем выше вероятность, что блюда готовятся на месте, а не поставляются из других точек.
Также стоит обращать внимание на санитарно-гигиенические условия, включая недопустимость контакта поваров и продавцов с едой голыми руками.