Россиянам рассказали, чем может быть опасна уличная еда на зарубежных курортах

В интервью для NEWS.ru эксперт подчеркнула, что туристам перед поездкой важно изучить отзывы о местах общественного питания. Там, где подают вкусную и качественную еду, обычно много местных жителей. При покупке еды на улице блогер советует выбирать точки с длинной очередью. По словам Ансталь, в таких местах обычно используются для приготовления свежие продукты.