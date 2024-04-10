РЭО: В первом квартале 2024 года терсхемы обращения с ТКО обновили 10 регионов

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Как пишет издание newsnn.ru, регионы актуализируют данные в территориальных схемах, которые включают информацию о потоках твердых коммунальных отходов (ТКО) и объектах по обращению с отходами.
По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, в текущем году в 62 российских регионах планируют провести актуализацию и корректировку территориальных схем. Данный показатель на 10 процентов выше, чем в прошлом году. В 2023 году Российский экологический оператор рассмотрел 104 проекта территориальных схем в 53 субъектах Российской Федерации. За счет использования схем РЭО может получить полное представление о системе обращения с отходами в каждом регионе и принимать соответствующие решения по ее совершенствованию.
Предложения и замечания по доработке проектов территориальных схем Российским экологическим оператором были направлены уполномоченным органам исполнительной власти субъектов РФ, таким как Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская, Кировская, Новгородская, Челябинская, Ярославская области, Красноярский, Пермский края, республики Башкортостан и Крым.
Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин добавил, что важнейшими сведениями, которые субъекты РФ предоставят при актуализации территориальных схем, являются информация о фактической массе образования твердых коммунальных отходов, актуализация данных об объектах, которые уже функционируют или планируются к созданию, а также корректировка потоков ТКО.
Еще 8 проектов территориальных схем находятся на рассмотрении в РЭО.