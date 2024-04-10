РЭО: В первом квартале 2024 года терсхемы обращения с ТКО обновили 10 регионов

По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, в текущем году в 62 российских регионах планируют провести актуализацию и корректировку территориальных схем. Данный показатель на 10 процентов выше, чем в прошлом году. В 2023 году Российский экологический оператор рассмотрел 104 проекта территориальных схем в 53 субъектах Российской Федерации. За счет использования схем РЭО может получить полное представление о системе обращения с отходами в каждом регионе и принимать соответствующие решения по ее совершенствованию.