Потребность и обстановка: о работе загородных и пришкольных лагерей в Белгороде летом

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
По данным городских властей, решение о работе загородных и пришкольных лагерей Белгорода летом 2024 года примет региональный оперативный штаб. Оно зависит от оперативной обстановки в городе. Но когда этот вопрос решится, в мэрии не сообщили.
Всего на территории областного центра находится четыре загородных лагеря. Это «Юность», им. Ю. А. Гагарина, «Сокол» и «Сосновый бор». Ещё один лагерь, «Электроника», расположен на территории Шебекинского округа.
Что касается пришкольных лагерей, количество детей, которые они смогут принять, будет зависеть от потребностей родителей в организации отдыха детей.
В мэрии также рассказали, как будет организован отдых юных белгородцев в случае закрытия в городе пришкольных и загородных лагерей, отметив, что с начала года уже организованы выезды детей города на оздоровительный отдых в другие регионы.