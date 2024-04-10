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В мэрии Белгорода рассказали об отдыхе детей летом

Потребность и обстановка: о работе загородных и пришкольных лагерей в Белгороде летом

10 апреля 2024, 06:35
Фото: 1MI

В мэрии Белгорода рассказали об отдыхе детей летом

Ежегодно весной родители начинают задумываться о летнем отдыхе своих детей. Будут ли работать загородные и пришкольные лагеря в Белгороде в этом году, журналистам Бел.Ру рассказали в мэрии областного центра.
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Дети

По данным городских властей, решение о работе загородных и пришкольных лагерей Белгорода летом 2024 года примет региональный оперативный штаб. Оно зависит от оперативной обстановки в городе. Но когда этот вопрос решится, в мэрии не сообщили.

Всего на территории областного центра находится четыре загородных лагеря. Это «Юность», им. Ю. А. Гагарина, «Сокол» и «Сосновый бор». Ещё один лагерь, «Электроника», расположен на территории Шебекинского округа.

Что касается пришкольных лагерей, количество детей, которые они смогут принять, будет зависеть от потребностей родителей в организации отдыха детей.

В мэрии также рассказали, как будет организован отдых юных белгородцев в случае закрытия в городе пришкольных и загородных лагерей, отметив, что с начала года уже организованы выезды детей города на оздоровительный отдых в другие регионы.

Напомним, всего на сегодняшний день из Белгородской области в другие субъекты уехали порядка 10 тысяч детей. Ранее журналисты Бел.Ру изучили, сколько будет стоить купить путёвку в летний лагерь. Подробности — в нашем материале.

Летнему отдыху быть? Белгородцам рассказали, отправят ли детей в загородные лагеря
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#Дети#Отдых#Эксклюзив#Лагерь#Белгород#Кристина Семенчук#Обстановка
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