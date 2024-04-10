Пара через суд делила собаку: допрошены девять свидетелей и белгородский заводчик

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Курская пара пыталась в суде поделить свою собаку Еву. В ходе заседаний допрошены девять свидетелей, которые рассказали, кто действительно является хозяином животного, пишет издание.
Питомца пара приобрела у заводчика из Белгородской области. Он также был допрошен в качестве свидетеля. Во время разбирательства возникли сомнения в подлинности договора купли-продажи собаки, где хозяином была указана женщина.
В итоге перед очередным заседанием пара договорилась, что питомец останется с девушкой. Производство по делу прекращено.