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Суд

Пара через суд делила собаку: допрошены девять свидетелей и белгородский заводчик

10 апреля 2024, 10:04
Фото: 1MI
Суд

Пара из Курской области через суд выясняла, кому достанется собака

Молодые люди состояли в гражданском браке и пытались поделить свою собаку — йоркширского терьера Еву. Недавно в суде было рассмотрено дело об истребовании имущества из чужого незаконного владения, сообщают «Курские известия».

Курская пара пыталась в суде поделить свою собаку Еву. В ходе заседаний допрошены девять свидетелей, которые рассказали, кто действительно является хозяином животного, пишет издание.

Питомца пара приобрела у заводчика из Белгородской области. Он также был допрошен в качестве свидетеля. Во время разбирательства возникли сомнения в подлинности договора купли-продажи собаки, где хозяином была указана женщина.

В итоге перед очередным заседанием пара договорилась, что питомец останется с девушкой. Производство по делу прекращено.

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#Общество#Белгородская область#Курская область#Собака#Черноземье#Суды#Алина Харина#Питомец
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