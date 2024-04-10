Июньская жара задержится в Белгородской области ещё на один день

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В четверг, 11 апреля, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +7…+12 °С. Днём ожидается жара — столбики термометров поднимутся до +24… +29 °С.
В Белгороде и Старом Осколе ночью температура составит до +10 °С. Днём потеплеет до +27 °С. В Валуйках ночью ожидается до +9 °С. Днём столбики термометров поднимутся до +28 °С.
Согласно прогнозу, в следующие дни температура воздуха будет варьироваться от +17 °С до +19 °С.