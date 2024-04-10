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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

В четверг в Белгородской области потеплеет до +29 °С

Июньская жара задержится в Белгородской области ещё на один день

10 апреля 2024, 12:26
Фото: 1MI

В четверг в Белгородской области потеплеет до +29 °С

Завтра, 11 апреля, ожидается переменная облачность. Дождя не будет, ветер слабый. Прогноз погоды публикует региональное МЧС.
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Погода

В четверг, 11 апреля, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +7…+12 °С. Днём ожидается жара — столбики термометров поднимутся до +24… +29 °С.

В Белгороде и Старом Осколе ночью температура составит до +10 °С. Днём потеплеет до +27 °С. В Валуйках ночью ожидается до +9 °С. Днём столбики термометров поднимутся до +28 °С.

Согласно прогнозу, в следующие дни температура воздуха будет варьироваться от +17 °С до +19 °С.

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#Общество#Белгородская область#Погода#Жара#Температура#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород#Алина Харина
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