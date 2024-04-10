Глава района в белгородском приграничье удивил читателей «советским» юмором

К сожалению, из-за сложной оперативной обстановки и близости к границе Валуйский горокруг регулярно попадает в сводки новостей. Вчера в муниципалитете дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге молоковоз. Это произошло на трассе между сёлами Старый Хутор и Бирюч. Водитель транспорта не пострадал, у автомобиля же повреждена цистерна.