Глава района в белгородском приграничье удивил читателей «советским» юмором

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Алексей Дыбов, руководитель администрации Валуйского горокруга, опубликовал в своём рабочем Telegram-канале с 2,4 тыс. подписчиков запись из группы «Советский Юмор». Шутка на картинке гласит:
Зарплата очень похожа на критические дни! Ждёшь месяц, заканчивается через неделю. Если вдруг задержка — очень волнуешься!
Через время чиновник запись удалил.
Отметим, что вчера Дыбов уже публиковал «советский юмор», и запись тоже позже была удалена.
К сожалению, из-за сложной оперативной обстановки и близости к границе Валуйский горокруг регулярно попадает в сводки новостей. Вчера в муниципалитете дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге молоковоз. Это произошло на трассе между сёлами Старый Хутор и Бирюч. Водитель транспорта не пострадал, у автомобиля же повреждена цистерна.