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Глава района в белгородском приграничье удивил читателей «советским» юмором

Глава района в белгородском приграничье удивил читателей «советским» юмором

10 апреля 2024, 08:20
Фото: Изображение Midjourney
Глава Валуйского горокруга в приграничье Белгородской области по ошибке опубликовал в своём Telegram-канале шутку из канала «Советский юмор». Через время мем чиновник удалил.

Алексей Дыбов, руководитель администрации Валуйского горокруга, опубликовал в своём рабочем Telegram-канале с 2,4 тыс. подписчиков запись из группы «Советский Юмор». Шутка на картинке гласит:

Зарплата очень похожа на критические дни! Ждёшь месяц, заканчивается через неделю. Если вдруг задержка — очень волнуешься!

Через время чиновник запись удалил.

Отметим, что вчера Дыбов уже публиковал «советский юмор», и запись тоже позже была удалена.

К сожалению, из-за сложной оперативной обстановки и близости к границе Валуйский горокруг регулярно попадает в сводки новостей. Вчера в муниципалитете дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге молоковоз. Это произошло на трассе между сёлами Старый Хутор и Бирюч. Водитель транспорта не пострадал, у автомобиля же повреждена цистерна.

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