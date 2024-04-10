Директор компании попал под уголовное дело из-за плохого ремонта МКД в Белгороде

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
В Арбитражный суд Белгородской области обратился Фонд ЖКХ региона с иском к ООО «СМП». Фонд требовал устранить недостатки и дефекты, допущенные при капремонте многоквартирного дома. Суд согласился с выдвинутыми требованиями и обязал компанию устранить:
Решение суда вступило в силу. Однако директор компании не торопился устранить нарушение, в связи с чем судебный пристав — исполнитель сообщил ответчику о возбуждении исполнительного производства. Но и это ускорить процесс не помогло.
Директора компании привлекли сначала к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ («Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера»), а затем — к уголовной по части 2 статьи 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»).
Директору грозит до двух лет тюрьмы.