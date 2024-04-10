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Капремонт

Директор компании попал под уголовное дело из-за плохого ремонта МКД в Белгороде

10 апреля 2024, 13:47
Фото: 1MI
Капремонт
Директора белгородской строительной компании могут приговорить к двум годам тюрьмы из-за отказа устранять нарушения, допущенные его рабочими во время капитального ремонта многоквартирного дома. Подробности сообщили в региональном УФССП.

В Арбитражный суд Белгородской области обратился Фонд ЖКХ региона с иском к ООО «СМП». Фонд требовал устранить недостатки и дефекты, допущенные при капремонте многоквартирного дома. Суд согласился с выдвинутыми требованиями и обязал компанию устранить:

  • отслоение декоративного слоя на стене фасада дома и цокольной части;
  • отслоение окрасочного слоя на козырьках подъездов;
  • образование коррозии на металлических конструкциях;
  • отслоение штукатурного слоя на цоколе подъезда.

Решение суда вступило в силу. Однако директор компании не торопился устранить нарушение, в связи с чем судебный пристав — исполнитель сообщил ответчику о возбуждении исполнительного производства. Но и это ускорить процесс не помогло.

Директора компании привлекли сначала к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ («Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера»), а затем — к уголовной по части 2 статьи 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»).

Директору грозит до двух лет тюрьмы.

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