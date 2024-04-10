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Дом

Что происходит с ценами на частные дома в Белгородской области?

10 апреля 2024, 09:52
Фото: Изображение Midjourney
Дом

В Белгородской области за год выросли цены на частные дома

Эксперты подсчитали, на сколько выросли цены в регионах на рынке индивидуальных домовладений. Самый маленький прирост цен в Центральном Черноземье наблюдался в Белгородской области. Данные представил портал «Мир квартир».

За первый квартал 2024 года цены на частные дома в Белгородской области выросли на 2,5%. Средняя стоимость домов сейчас оценивается в 5,9 млн рублей. За год стоимость выросла на 8,4%.

В Курской области за год этот вид недвижимости подорожал на 20% и на 8,6% за первый квартал. Сейчас частные дома в соседнем регионе стоят 5,6 млн рублей.

В Липецкой области прирост цен за год составил 25,8%. За первые три месяца 2024 года стоимость частных домов выросла на 6,8% и составила 4,7 млн рублей.

В Воронежской области частные дома выросли в цене за первый квартал на 2,9%. За год цены подросли на 17,1%. Сейчас дом в частном секторе можно приобрести в среднем за 6,2 млн рублей.

В Тамбовской области рост цен на этот вид недвижимости за год составил 29,5%, а за первый квартал — 12,5%. На продажу частные дома в Тамбовской области в среднем выставляют за 5,2 млн рублей.

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#Общество#Белгородская область#Цены#Недвижимость#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Частные дома
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