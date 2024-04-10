Что происходит с ценами на частные дома в Белгородской области?

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
За первый квартал 2024 года цены на частные дома в Белгородской области выросли на 2,5%. Средняя стоимость домов сейчас оценивается в 5,9 млн рублей. За год стоимость выросла на 8,4%.
В Курской области за год этот вид недвижимости подорожал на 20% и на 8,6% за первый квартал. Сейчас частные дома в соседнем регионе стоят 5,6 млн рублей.
В Липецкой области прирост цен за год составил 25,8%. За первые три месяца 2024 года стоимость частных домов выросла на 6,8% и составила 4,7 млн рублей.
В Воронежской области частные дома выросли в цене за первый квартал на 2,9%. За год цены подросли на 17,1%. Сейчас дом в частном секторе можно приобрести в среднем за 6,2 млн рублей.
В Тамбовской области рост цен на этот вид недвижимости за год составил 29,5%, а за первый квартал — 12,5%. На продажу частные дома в Тамбовской области в среднем выставляют за 5,2 млн рублей.