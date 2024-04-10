Что делать, если укусил клещ?

Можно удалить клеща самостоятельно, если по какой-то причине у вас нет возможности поехать в медучреждение. Но важно сделать это правильно. Для этого понадобится пинцет или специальные инструменты, такие как выкручиватели. Их можно купить в аптеке. Если у вас нет ни пинцета, ни специальных инструментов для удаления клещей, можно воспользоваться ниткой: только не делайте резких движений.