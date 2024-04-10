Что делать, если укусил клещ?

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
С приходом весны и повышением температуры на улицах просыпается всё живое, в том числе клещи.
Фельдшер и управляющая пансионатом «Тёплые беседы. Люберцы» Ирина Громова в беседе с «НИ» приводит цифры: каждый год в России от укуса клещей погибает около 30 человек.
По прогнозам, наивысшая активность клещей выпадет на середину апреля. В это время они просыпаются после зимней спячки, поэтому проявляют особую агрессию и охотно ищут, чем бы поживиться. Поэтому всем, кто планирует прогулку или досуг на природе, следует соблюдать меры предосторожности.
Клещи могут заразить людей болезнью Лайма. В слюне кровососов содержатся опасные токсины: они поражают печень, сердце, суставы человека. Но если возбудителя удастся обнаружить на ранней стадии, можно предотвратить его распространение и контролировать лечение с помощью антибиотиков.
Ещё одним опасным заболеванием, которое можно получить через укус клеща, является вирусный клещевой энцефалит.
Самый надёжный способ защиты — обработать одежду и обувь перед выездом на природу репеллентами. Также регулярно осматривайте ноги.
Рекомендуется выбирать одежду светлых оттенков, которая плотно прилегает к телу, а также использовать головной убор, закрывать шею (можно при помощи платка). Из обуви следует отдать предпочтение высоким моделям.
Также можно сделать прививку от клещевого энцефалита. Она нужна, чтобы научить иммунную системы распознавать вирус и бороться с ним. При вакцинации происходит образование иммуноглобулинов (АТ), которые могут уничтожать вирус при встречи с ним.
Прививка от клещевого энцефалита рекомендуется делать здоровым людей (включая детей от одного года). Вакцинацию нужно проводить только в медицинских учреждениях, у которых есть лицензия на проведение прививки.
Для защиты животных от паразитов можно использовать различные средства. Например, капли, которые нужно нанести на шерсть. Они действуют в течение месяца. Перед применением необходимо внимательно изучить инструкцию.
Ещё один вариант — применение таблеток, которые обеспечивают защиту как от внешних, так и от внутренних паразитов. Для щенков и беременных собак также рекомендуется использовать специальные ошейники, пропитанные химическими веществами либо содержащие натуральные травы.
Действия зависят от ситуации. Если рядом есть больница или травмпункт, то обратиться туда будет лучшим решением.
Можно удалить клеща самостоятельно, если по какой-то причине у вас нет возможности поехать в медучреждение. Но важно сделать это правильно. Для этого понадобится пинцет или специальные инструменты, такие как выкручиватели. Их можно купить в аптеке. Если у вас нет ни пинцета, ни специальных инструментов для удаления клещей, можно воспользоваться ниткой: только не делайте резких движений.
Захватите клеща как можно ближе к хоботку, после чего аккуратно потяните его, делая вращательные движения в удобном направлении. После 1-3 оборотов клещ удаляется целиком вместе с хоботком. Помните: не нужно использовать масло, крем, вазелин или другие жидкости для обработки клеща. И не трогайте его голыми руками!
Далее нужно убедиться, что клещ не раздавлен и головка не оторвалась от тела. После удаления обработайте рану антисептиком. Можно использовать раствор йода 5% или хлоргексидина.
Затем поместите клеща в прозрачный контейнер, плотно его закройте. Помните: клещей, которые сняли с разных людей, нельзя хранить в одном контейнере. Отвезите контейнер с паразитами на анализ в лабораторию.
Недавно стало известно, что в Белгороде ждут благоприятной погоды для обработки зелёных зон от клещей. Нужно, чтобы на улице было сухо и безветренно. Для обработки будет применяться акарицидный препарат.
Пока информации о первых пострадавших от клещей белгородцах от Роспотребнадзора не поступало.