Чиновницу из минЖКХ задержали, а из белгородцев в ПВР сделали «бомжей»?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Сотрудники управления ФСБ России по Белгородской области задержали замминистра ЖКХ Веронику Новикову. Об этом стало известно сегодня, 10 апреля.
Её подозревают в получении крупной взятки. «Фонарь» ранее сообщил, что Новикова могла получить её стройматериалами. Однако, как стало известно Бел.Ру, чиновницу подозревают в получении взяток на сумму более 16 млн рублей.
Новикову отправили под домашний арест на три месяца.
Ранее в поле зрения правоохранительных органов попал и бывший заместитель губернатора Константин Полежаев, который курировал сферу ЖКХ. В отношении него уже утверждено обвинительное заключение. Выяснилось, что в период с 2020 по 2023 годы он получил от генерального директора одной из коммерческих компаний два дорогостоящих автомобиля общей стоимостью свыше 18 миллионов рублей.
Глава белгородского СК Станислав Захаров сообщил на оперативном совещании с председателем Следкома РФ Александром Бастрыкиным, что к уголовной ответственности привлечены шесть человек, включая двух несовершеннолетних, за попытку убийства, разжигание межнациональной розни и хулиганство.
Речь идёт о группе подростков, которые нападали на прохожих на улицах и в торговых центрах Белгорода, снимая свои действия на видео и публикуя их в своём канале. Все подозреваемые находятся под стражей.
Следком планирует провести процессуальную проверку в отношении сотрудников полиции, которые могли недостаточно эффективно проводить профилактическую работу с подростками. Из-за этого в адрес территориального подразделения МВД внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений.
Станислав Захаров обещал предоставить новые подробности дела после его рассмотрения в суде.
Жители Грайворонского городского округа вынужденно покинули свои дома и поселились в ПВР Старого Оскола, однако оказанная помощь белгородцам не понравилась. Как утверждает жительница, недавно им привезли одежду в мусорных мешках и выставили на тротуаре, из-за чего вся одежда оказалась испачкана в грязи.
«Люди от безысходности подходили и пытались найти необходимую вещь для себя. Без права выбора в такой тяжёлой ситуации из людей сделали бомжей», — отметила женщина.
В оперштабе Белгорода заметили эту ситуацию, посмотрели предоставленные жительницей видео и согласились, что таким образом помощь оказываться не должна. Представители оперштаба пообещали провести разъяснительную беседу и предоставить грайворонцам всю необходимую помощь.