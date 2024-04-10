Чиновницу из минЖКХ задержали, а из белгородцев в ПВР сделали «бомжей»?

Сегодня, 10 апреля, стало известно о задержании чиновницы: её подозревают в получении взятки. Кроме того, стали известны подробности о деле против банды подростков, избивавших на улицах белгородцев. В то же время грайворонцы жалуются на плохую помощь в ПВР Старого Оскола. Подробности — в итогах дня.

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