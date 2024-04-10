Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

ПВР

Чиновницу из минЖКХ задержали, а из белгородцев в ПВР сделали «бомжей»?

10 апреля 2024, 15:30
Фото: 1MI
ПВР
Сегодня, 10 апреля, стало известно о задержании чиновницы: её подозревают в получении взятки. Кроме того, стали известны подробности о деле против банды подростков, избивавших на улицах белгородцев. В то же время грайворонцы жалуются на плохую помощь в ПВР Старого Оскола. Подробности — в итогах дня.

Задержана замминистра ЖКХ Новикова

Сотрудники управления ФСБ России по Белгородской области задержали замминистра ЖКХ Веронику Новикову. Об этом стало известно сегодня, 10 апреля.

Её подозревают в получении крупной взятки. «Фонарь» ранее сообщил, что Новикова могла получить её стройматериалами. Однако, как стало известно Бел.Ру, чиновницу подозревают в получении взяток на сумму более 16 млн рублей.

Новикову отправили под домашний арест на три месяца.

Ранее в поле зрения правоохранительных органов попал и бывший заместитель губернатора Константин Полежаев, который курировал сферу ЖКХ. В отношении него уже утверждено обвинительное заключение. Выяснилось, что в период с 2020 по 2023 годы он получил от генерального директора одной из коммерческих компаний два дорогостоящих автомобиля общей стоимостью свыше 18 миллионов рублей.

Новое громкое задержание в Белгороде: чиновницу подозревают в получении взятки
Узнать подробнее

Что известно об уголовном деле банды подростков?

Глава белгородского СК Станислав Захаров сообщил на оперативном совещании с председателем Следкома РФ Александром Бастрыкиным, что к уголовной ответственности привлечены шесть человек, включая двух несовершеннолетних, за попытку убийства, разжигание межнациональной розни и хулиганство.

Речь идёт о группе подростков, которые нападали на прохожих на улицах и в торговых центрах Белгорода, снимая свои действия на видео и публикуя их в своём канале. Все подозреваемые находятся под стражей.

Следком планирует провести процессуальную проверку в отношении сотрудников полиции, которые могли недостаточно эффективно проводить профилактическую работу с подростками. Из-за этого в адрес территориального подразделения МВД внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

Станислав Захаров обещал предоставить новые подробности дела после его рассмотрения в суде.

Что нового известно о деле банды подростков, избивавших жителей Белгорода?
Узнать подробнее

Что белгородцам не понравилось в ПВР Старого Оскола?

Жители Грайворонского городского округа вынужденно покинули свои дома и поселились в ПВР Старого Оскола, однако оказанная помощь белгородцам не понравилась. Как утверждает жительница, недавно им привезли одежду в мусорных мешках и выставили на тротуаре, из-за чего вся одежда оказалась испачкана в грязи.

«Люди от безысходности подходили и пытались найти необходимую вещь для себя. Без права выбора в такой тяжёлой ситуации из людей сделали бомжей», — отметила женщина.

В оперштабе Белгорода заметили эту ситуацию, посмотрели предоставленные жительницей видео и согласились, что таким образом помощь оказываться не должна. Представители оперштаба пообещали провести разъяснительную беседу и предоставить грайворонцам всю необходимую помощь.

«Из людей сделали бомжей»: белгородцам в ПВР привезли одежду в мусорных мешках
Узнать подробнее
Читайте также:
В полиции нашли зачинщиков громкого ночного конфликта возле мэрии БелгородаДиректор компании попал под уголовное дело из-за плохого ремонта МКД в БелгородеВ ООН высказались о применении ВСУ кассетных боеприпасов при ударах по Белгороду
#Общество#Белгородская область#Итоги#Новости Белгорода#Белгород#Итоги дня#Александра Склярова
Подпишитесь
Чиновницу из министерства ЖКХ Белгородской области отправили под домашний арест
Сегодня, 14:55
Новое громкое задержание в Белгороде: чиновницу подозревают в получении взятки
Сегодня, 14:12
Не только Курган: юных белгородцев отправляют в ещё один регион с паводками
Сегодня, 13:14
Сумма взяток может превышать 16 млн рублей: новые подробности задержания в Белгороде
Сегодня, 15:14
В Евросоюзе высказались о смерти белгородского волонтёра в СИЗО
Сегодня, 14:15
На пляжах Белгорода появятся укрытия и тревожные кнопки
Сегодня, 11:49
"