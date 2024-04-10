Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Больше 60% белгородцев поддерживают идею Путина о сокращении домашних заданий

Больше 60% белгородцев поддерживают идею Путина о сокращении домашних заданий

10 апреля 2024, 11:18
Фото: Изображение Midjourney
Владимир Путин поручил усовершенствовать школьные учебные программы, в том числе сократив домашние задания и убрав лишние контрольные. Журналисты Бел.Ру решили выяснить у читателей, что они думают по поводу данной инициативы.

Президент России Владимир Путин поручил сократить объём домашних заданий, а также убрать лишние контрольные в образовательных учреждениях, чтобы усовершенствовать школьные учебные программы. Это следует из утверждённых главой государства поручений по итогам оглашения послания Федеральному собранию. Они опубликованы на сайте Кремля.

Журналисты Бел.Ру провели опрос среди читателей и выяснили, как люди относятся к данной инициативе. На момент подсчёта голосов своё мнение высказал 2591 человек. Порядка 61% (1583 респондента) отметили, что детям действительно много задают и сокращать домашние задания нужно. Ещё 27% опрошенных (705 человек) считают, что домашних заданий и контрольных и так немного.

Своим мнением с Бел.Ру поделились и педагоги. Из числа опрошенных таковыми представились 11% (302 респондента). Из них 83 проголосовали за то, что школьную программу нужно оставить в таком виде, в котором она существует сейчас, а 219 посчитали, что программу нужно изменить.

Евгений Савченко: Поступает много жалоб на избыточную загрузку детей домашними заданиями
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородским учителям запретили давать домашние задания по творческим предметамОльга Васильева поддержала белгородскую идею о домашних заданияхИдею Евгения Савченко с домашними заданиями поддержали в Госдуме
#Белгородская область#Школа#Эксклюзив#Обучение#Педагоги#Белгород#Кристина Семенчук#Контрольные#Домашние задания
Подпишитесь
Чиновницу из министерства ЖКХ Белгородской области отправили под домашний арест
Сегодня, 14:55
Новое громкое задержание в Белгороде: чиновницу подозревают в получении взятки
Сегодня, 14:12
Не только Курган: юных белгородцев отправляют в ещё один регион с паводками
Сегодня, 13:14
Сумма взяток может превышать 16 млн рублей: новые подробности задержания в Белгороде
Сегодня, 15:14
В Евросоюзе высказались о смерти белгородского волонтёра в СИЗО
Сегодня, 14:15
На пляжах Белгорода появятся укрытия и тревожные кнопки
Сегодня, 11:49
"