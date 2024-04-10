Больше 60% белгородцев поддерживают идею Путина о сокращении домашних заданий

Журналисты Бел.Ру провели опрос среди читателей и выяснили, как люди относятся к данной инициативе. На момент подсчёта голосов своё мнение высказал 2591 человек. Порядка 61% (1583 респондента) отметили, что детям действительно много задают и сокращать домашние задания нужно. Ещё 27% опрошенных (705 человек) считают, что домашних заданий и контрольных и так немного.