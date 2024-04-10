Больше 60% белгородцев поддерживают идею Путина о сокращении домашних заданий

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Президент России Владимир Путин поручил сократить объём домашних заданий, а также убрать лишние контрольные в образовательных учреждениях, чтобы усовершенствовать школьные учебные программы. Это следует из утверждённых главой государства поручений по итогам оглашения послания Федеральному собранию. Они опубликованы на сайте Кремля.
Журналисты Бел.Ру провели опрос среди читателей и выяснили, как люди относятся к данной инициативе. На момент подсчёта голосов своё мнение высказал 2591 человек. Порядка 61% (1583 респондента) отметили, что детям действительно много задают и сокращать домашние задания нужно. Ещё 27% опрошенных (705 человек) считают, что домашних заданий и контрольных и так немного.
Своим мнением с Бел.Ру поделились и педагоги. Из числа опрошенных таковыми представились 11% (302 респондента). Из них 83 проголосовали за то, что школьную программу нужно оставить в таком виде, в котором она существует сейчас, а 219 посчитали, что программу нужно изменить.