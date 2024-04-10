Белгороду из Сербии передали копию старинной фрески с изображением Страшного суда

4 апреля Белгородская митрополия получила в дар от братии московского Сретенского монастыря копию сербской фрески XIV века. На ней изображено Второе пришествие Христа и Страшный суд. Полотно передано для молитвенных нужд и миссионерских целей, его будут использовать в молитвенных местах больниц, госпиталей, учебных заведений.