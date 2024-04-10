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Копия фрески

Белгороду из Сербии передали копию старинной фрески с изображением Страшного суда

10 апреля 2024, 15:07
Фото: «Православие.Ru»
Копия фрески

Белгородской митрополии предали копию старинной сербской фрески

Копию фрески Белгородская митрополия получила от братии московского Сретенского монастыря. О передаче полотна сообщается на сайте «Православие».

4 апреля Белгородская митрополия получила в дар от братии московского Сретенского монастыря копию сербской фрески XIV века. На ней изображено Второе пришествие Христа и Страшный суд. Полотно передано для молитвенных нужд и миссионерских целей, его будут использовать в молитвенных местах больниц, госпиталей, учебных заведений.

Известно, что копия фрески изготовлена на баннерной ткани размером 2*1,5 м. Оригинал фрески хранится в Вознесенском соборе средневекового монастыря Високи Дечани на юге Сербии.

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#Белгородская область#Религия#Новости Белгорода#Митрополия#Церковь#Сербия#Белгород#Алина Харина
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