Белгороду из Сербии передали копию старинной фрески с изображением Страшного суда

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
4 апреля Белгородская митрополия получила в дар от братии московского Сретенского монастыря копию сербской фрески XIV века. На ней изображено Второе пришествие Христа и Страшный суд. Полотно передано для молитвенных нужд и миссионерских целей, его будут использовать в молитвенных местах больниц, госпиталей, учебных заведений.
Известно, что копия фрески изготовлена на баннерной ткани размером 2*1,5 м. Оригинал фрески хранится в Вознесенском соборе средневекового монастыря Високи Дечани на юге Сербии.