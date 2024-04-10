Белгородец едва не погиб в своём доме из-за пожара в ванной комнате

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
За минувшие сутки в Белгородской области зарегистрировали 18 пожаров. В одном из них едва не погиб человек.
9 апреля в городе Алексеевке загорелся жилой дом. Возгорание случилось в ванной комнате на площади 1,5 квадратных метра. В пожаре пострадал собственник 1995 года рождения. Предварительной причиной произошедшего стал аварийный режим работы электросетей.
Сегодня, 10 апреля, пожар случился в трёхкомнатной квартире на втором этаже многоэтажного дома в Старом Осколе. На балконе площадью 4,5 квадратных метра загорелись вещи.
Во время тушения спасатели МЧС эвакуировали по лестничным маршам десять человек. Предварительная причина пожара — аварийный режим электрооборудования вследствие короткого замыкания.