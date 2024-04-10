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Пожар в жилом доме

Белгородец едва не погиб в своём доме из-за пожара в ванной комнате

10 апреля 2024, 10:19
Фото: Telegram-канал «МЧС Белгородской области»
Пожар в жилом доме

В Белгородской области за день зарегистрировали 18 пожаров

Возгорания произошли в жилом доме, трёхкомнатной квартире и надворной постройке. Погибших нет, но пострадал один человек, ещё десятерых пришлось эвакуировать. Подробности сообщили в региональном МЧС.
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Пожары

За минувшие сутки в Белгородской области зарегистрировали 18 пожаров. В одном из них едва не погиб человек.

9 апреля в городе Алексеевке загорелся жилой дом. Возгорание случилось в ванной комнате на площади 1,5 квадратных метра. В пожаре пострадал собственник 1995 года рождения. Предварительной причиной произошедшего стал аварийный режим работы электросетей.

Сегодня, 10 апреля, пожар случился в трёхкомнатной квартире на втором этаже многоэтажного дома в Старом Осколе. На балконе площадью 4,5 квадратных метра загорелись вещи.

Во время тушения спасатели МЧС эвакуировали по лестничным маршам десять человек. Предварительная причина пожара — аварийный режим электрооборудования вследствие короткого замыкания.

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