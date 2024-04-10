Белгородец едва не погиб в своём доме из-за пожара в ванной комнате

В Белгородской области за день зарегистрировали 18 пожаров

Возгорания произошли в жилом доме, трёхкомнатной квартире и надворной постройке. Погибших нет, но пострадал один человек, ещё десятерых пришлось эвакуировать. Подробности сообщили в региональном МЧС.