Выступавшего в Белгороде участника шоу «Голос» нашли мёртвым в Москве

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:46
Оперного певца, бывшего участника шоу «Голос» на Первом канале Евгения Кунгурова нашли мёртвым под окнами дома в Москве, пишет издание.
Собеседник РИА «Новости» сообщает, что, по предварительной информации, мужчина покончил с собой. Уточняется, что незадолго до трагедии певец написал сообщение супруге о том, что она найдёт его мёртвым. После этого, сообщают СМИ, Кунгуров перестал отвечать на звонки. Женщина вызвала полицию.
Источник ТАСС сообщает, что артист находился в депрессивном состоянии. Следов насильственной смерти на его теле не обнаружили.
Напомним, что несколько лет назад Евгений Кунгуров выступал в Белгороде на праздновании Дня России. Мероприятие проходило в парке Победы. Певец исполнял советские песни.