Выступавшего в Белгороде участника шоу «Голос» нашли мёртвым в Москве

Собеседник РИА «Новости» сообщает, что, по предварительной информации, мужчина покончил с собой. Уточняется, что незадолго до трагедии певец написал сообщение супруге о том, что она найдёт его мёртвым. После этого, сообщают СМИ, Кунгуров перестал отвечать на звонки. Женщина вызвала полицию.