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Евгений Кунгуров

Выступавшего в Белгороде участника шоу «Голос» нашли мёртвым в Москве

9 апреля 2024, 07:46
Фото: Стоп-кадр видео «Беларусь 1»
Евгений Кунгуров

Евгения Кунгурова нашли мёртвым в центре Москвы

У певца были проблемы с психическим здоровьем. По предварительным данным, певец покончил с собой. Подробности рассказывают «Новые известия».

Оперного певца, бывшего участника шоу «Голос» на Первом канале Евгения Кунгурова нашли мёртвым под окнами дома в Москве, пишет издание.

Собеседник РИА «Новости» сообщает, что, по предварительной информации, мужчина покончил с собой. Уточняется, что незадолго до трагедии певец написал сообщение супруге о том, что она найдёт его мёртвым. После этого, сообщают СМИ, Кунгуров перестал отвечать на звонки. Женщина вызвала полицию.

Источник ТАСС сообщает, что артист находился в депрессивном состоянии. Следов насильственной смерти на его теле не обнаружили.

Напомним, что несколько лет назад Евгений Кунгуров выступал в Белгороде на праздновании Дня России. Мероприятие проходило в парке Победы. Певец исполнял советские песни.

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#Общество#Белгородская область#Происшествия#Москва#Смерть#Певец#Алина Харина#Евгений Кунгуров
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