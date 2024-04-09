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Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Мусор

«Виновные будут?» Белгородцы требуют найти людей, выбросивших гумпомощь на мусорку

9 апреля 2024, 13:12
Фото: Изображение Midjourney
Мусор

Белгородцы просят рассказать, кто выкинул гумпомощь для военных на мусорку

Партию гуманитарной помощи неизвестные выбросили в Шебекинском городском округе. Волонтёры сумели спасти большую часть вещей, а затем обратились в полицию. Однако имена виновных названы пока не были.

Несколько дней назад в социальных сетях распространилась информация о гуманитарном грузе, найденном на мусорной площадке в Шебекинском округе. Вещами заполнены были все четыре мусорных контейнера. Прибывшие на место волонтёры смогли спасти 80% от выкинутого, а полиция начала проверку случившегося.

Спустя время неравнодушные к произошедшему жители региона начали интересоваться, нашли ли правоохранительные органы виновных. В оперштабе региона точный ответ не дали, но отметили, что полиция занимается этим вопросом, а все вещи, письма и медикаменты передадут военным.

Отметим, что среди выкинутой гумпомощи были продукты, новые вещи, крупы, макароны, посуда, иконы, письма для солдат, варежки и другие вещи. Её собирали жители из разных уголков страны.

Ответ оперштабаОтвет оперштаба
Ответ оперштаба
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Крупную партию гуманитарной помощи нашли среди мусора, полиция проводит проверку
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#Общество#Белгородская область#Гуманитарная помощь#Новости Белгорода#Мусорка#Белгород#Шебекинский горокруг#СВО#Александра Склярова
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