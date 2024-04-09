«Виновные будут?» Белгородцы требуют найти людей, выбросивших гумпомощь на мусорку

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Несколько дней назад в социальных сетях распространилась информация о гуманитарном грузе, найденном на мусорной площадке в Шебекинском округе. Вещами заполнены были все четыре мусорных контейнера. Прибывшие на место волонтёры смогли спасти 80% от выкинутого, а полиция начала проверку случившегося.
Спустя время неравнодушные к произошедшему жители региона начали интересоваться, нашли ли правоохранительные органы виновных. В оперштабе региона точный ответ не дали, но отметили, что полиция занимается этим вопросом, а все вещи, письма и медикаменты передадут военным.
Отметим, что среди выкинутой гумпомощи были продукты, новые вещи, крупы, макароны, посуда, иконы, письма для солдат, варежки и другие вещи. Её собирали жители из разных уголков страны.