«Виновные будут?» Белгородцы требуют найти людей, выбросивших гумпомощь на мусорку

Несколько дней назад в социальных сетях распространилась информация о гуманитарном грузе, найденном на мусорной площадке в Шебекинском округе. Вещами заполнены были все четыре мусорных контейнера. Прибывшие на место волонтёры смогли спасти 80% от выкинутого, а полиция начала проверку случившегося.