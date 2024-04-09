ВАЗ во время обгона врезался в Nissan под Белгородом — погиб человек

Ещё одна авария произошла в Новооскольском горокруге. Там Volvo FH-TRUCK при обгоне столкнулся с Toyota Avensis. За рулём легкового авто находилась 43-летняя женщина. Во время аварии она поворачивала налево. В результате столкновения водитель легковушки получила травмы.