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Published Сегодня, 10:18

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Updated Сегодня, 10:20

ДТП в Чернянском районе

ВАЗ во время обгона врезался в Nissan под Белгородом — погиб человек

9 апреля 2024, 10:18
Фото: УМВД России по Белгородской области
ДТП в Чернянском районе

Водитель ВАЗа погиб в ДТП на белгородской трассе, ещё два человека пострадали

Смертельное ДТП произошло 8 апреля в Чернянском районе. Водитель ВАЗа пытался обогнать машину, но его авто врезалось в двигавшуюся навстречу иномарку. Ещё одна авария произошла в Новооскольском горокруге. Информацию о ДТП на дорогах региона представило региональное УМВД.
Сюжет
Авария

Вчера, 8 апреля, в Чернянском районе 34-летний водитель за рулём ВАЗ-2110 пошёл на обгон, в результате чего его авто столкнулось с двигавшимся навстречу Nissan Almera. За рулём иномарки находится 34-летний водитель.

В результате ДТП мужчина, управлявший отечественным авто, от полученных травм скончался на месте. Водитель Nissan и его пассажир получили травмы.

Ещё одна авария произошла в Новооскольском горокруге. Там Volvo FH-TRUCK при обгоне столкнулся с Toyota Avensis. За рулём легкового авто находилась 43-летняя женщина. Во время аварии она поворачивала налево. В результате столкновения водитель легковушки получила травмы.

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#Белгородская область#Происшествия#Авария#Чернянский район#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Обгон#Новооскольский горокруг
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