ВАЗ во время обгона врезался в Nissan под Белгородом — погиб человек

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Вчера, 8 апреля, в Чернянском районе 34-летний водитель за рулём ВАЗ-2110 пошёл на обгон, в результате чего его авто столкнулось с двигавшимся навстречу Nissan Almera. За рулём иномарки находится 34-летний водитель.
В результате ДТП мужчина, управлявший отечественным авто, от полученных травм скончался на месте. Водитель Nissan и его пассажир получили травмы.
Ещё одна авария произошла в Новооскольском горокруге. Там Volvo FH-TRUCK при обгоне столкнулся с Toyota Avensis. За рулём легкового авто находилась 43-летняя женщина. Во время аварии она поворачивала налево. В результате столкновения водитель легковушки получила травмы.