В белгородских школе и детсаду нашли продукты без информации о сроке годности

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Прокуратура Красненского района во время проверки исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в МОУ «Расховецкая ООШ» и в Камызинском детском саду «Улыбка» нашла несколько нарушений.
В учреждениях ненадлежащим образом вёлся внутренний контроль за качеством и безопасностью приготавливаемой для детей пищи. С января не велась необходимая санитарная документация. Помимо этого, некоторые продукты хранились без сведений о сроке годности и производителе.
Прокурор внёс представления руководителям образовательных организаций. Ответственные работники привлечены к дисциплинарной ответственности. Должностные лица, по вине которые допущены нарушения, привлечены к административной ответственности. Им назначен штраф в 10 тыс. рублей.