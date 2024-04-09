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Столовая

В белгородских школе и детсаду нашли продукты без информации о сроке годности

9 апреля 2024, 13:46
Фото: 1MI
Столовая

Прокуратура нашла нарушения в школе и детсаду в Белгородской области

В столовых образовательных учреждений Красненского района контроль за качеством и безопасностью еды вёлся ненадлежащим образом. Помимо этого, продукты хранились без сведений о сроке годности и производителе, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура Красненского района во время проверки исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в МОУ «Расховецкая ООШ» и в Камызинском детском саду «Улыбка» нашла несколько нарушений.

В учреждениях ненадлежащим образом вёлся внутренний контроль за качеством и безопасностью приготавливаемой для детей пищи. С января не велась необходимая санитарная документация. Помимо этого, некоторые продукты хранились без сведений о сроке годности и производителе.

Прокурор внёс представления руководителям образовательных организаций. Ответственные работники привлечены к дисциплинарной ответственности. Должностные лица, по вине которые допущены нарушения, привлечены к административной ответственности. Им назначен штраф в 10 тыс. рублей.

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#Общество#Белгородская область#Прокуратура#Нарушения#Школа#Столовая#Новости Белгорода#Красненский район#Детсад#Белгород#Алина Харина
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