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Благоустройство

В Белгороде отремонтируют тротуары за 31,5 млн рублей

9 апреля 2024, 16:23
Фото: 1MI
Благоустройство
Работы подрядчик будет выполнять по заявке Белгорблагоустройства. Лот появился на госзакупках.

В Белгороде отремонтируют тротуары. Белгорблагоустройство ищет подрядчика, который займётся этими работами. Исполнителя контракта должны выбрать 7 мая. На ремонт тротуаров планируется направить 31 млн 528 тыс. 836 рублей (начальная цена контракта).

Известно, что работы будут выполняться по заявке заказчика в течение двух дней. Ремонт должен проводиться при температуре воздуха на улице не ниже -10 °C. При неблагоприятных погодных условиях работы выполнять не будут.

В список работ входят установка бортового камня, устройство газона и покрытия тротуаров из асфальтобетона.

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