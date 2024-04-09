В Белгороде отремонтируют тротуары за 31,5 млн рублей

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
В Белгороде отремонтируют тротуары. Белгорблагоустройство ищет подрядчика, который займётся этими работами. Исполнителя контракта должны выбрать 7 мая. На ремонт тротуаров планируется направить 31 млн 528 тыс. 836 рублей (начальная цена контракта).
Известно, что работы будут выполняться по заявке заказчика в течение двух дней. Ремонт должен проводиться при температуре воздуха на улице не ниже -10 °C. При неблагоприятных погодных условиях работы выполнять не будут.
В список работ входят установка бортового камня, устройство газона и покрытия тротуаров из асфальтобетона.