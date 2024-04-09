Теперь только русские: «немцы» вышли из владения заводом «ZMS-Технолоджи» Зотова

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
ООО «ЗМС-Технолоджи» функционирует с конца 2015 года. Основной вид деятельности — обработка металла. По данным на сайте компании, завод производит «оборудование для животноводства, сельскохозяйственную технику, электротехническое оборудование».
Владели «ЗМС-Технолоджи» до 2019 года три компании: ООО «Агро-Белогорье» с долей 51%, немецкие MSV GmbH с 25% и AB Agrartechnische Handelsges. mbH с 24%. После 2019 года 51% долей «Агро-Белгорорья» в компании перешла ООО «Сады Белогорья». На сегодня эта компания Владимира Зотова и Ларисы Ковалёвой осталась единственным владельцем «ЗМС-Технолоджи».
MSV GmbH — компания по переработке отходов на территории федеральной земли Нижняя Саксония. Прибыль компании составляет 454 тысячи долларов, по данным «СПАРК».
AB Agrartechnische Handelsges. mbH производит сельхозтехнику в Нижней Саксонии. По данным информационной системы «СПАРК», прибыль компании составляет 10,2 млн долларов. Головная компания группы — Cal GmbH.
В 2022 году, когда немецкие компании ещё владели долями в «ЗМС-Технолоджи», прибыль составила почти 26 млн рублей, а выручка 476 млн рублей.
Генеральным директором «ЗМС-Технолоджи» с 2018 года является Евгений Денисенко. До этого в компании сменились четыре директора, одним из них была Лариса Ковалёва.
Ранее изданию «Агроинвестор» Владимир Зотов сообщил, что выкуп долей немецких партнёров был инициативой российской стороны.