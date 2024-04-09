Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Немецкие компании больше не являются совладельцами белгородской «ZMS-Технолоджи»

Теперь только русские: «немцы» вышли из владения заводом «ZMS-Технолоджи» Зотова

9 апреля 2024, 09:11
Фото: 1MI

Немецкие компании больше не являются совладельцами белгородской «ZMS-Технолоджи»

Немецкие компании потеряли долю в производстве под Белгородом. Теперь 100% у компании «Сады Белогорья» Владимира Зотова и Ларисы Ковалёвой.

ООО «ЗМС-Технолоджи» функционирует с конца 2015 года. Основной вид деятельности — обработка металла. По данным на сайте компании, завод производит «оборудование для животноводства, сельскохозяйственную технику, электротехническое оборудование».

Владели «ЗМС-Технолоджи» до 2019 года три компании: ООО «Агро-Белогорье» с долей 51%, немецкие MSV GmbH с 25% и AB Agrartechnische Handelsges. mbH с 24%. После 2019 года 51% долей «Агро-Белгорорья» в компании перешла ООО «Сады Белогорья». На сегодня эта компания Владимира Зотова и Ларисы Ковалёвой осталась единственным владельцем «ЗМС-Технолоджи».

MSV GmbH — компания по переработке отходов на территории федеральной земли Нижняя Саксония. Прибыль компании составляет 454 тысячи долларов, по данным «СПАРК».

AB Agrartechnische Handelsges. mbH производит сельхозтехнику в Нижней Саксонии. По данным информационной системы «СПАРК», прибыль компании составляет 10,2 млн долларов. Головная компания группы — Cal GmbH.

В 2022 году, когда немецкие компании ещё владели долями в «ЗМС-Технолоджи», прибыль составила почти 26 млн рублей, а выручка 476 млн рублей.

Генеральным директором «ЗМС-Технолоджи» с 2018 года является Евгений Денисенко. До этого в компании сменились четыре директора, одним из них была Лариса Ковалёва.

Ранее изданию «Агроинвестор» Владимир Зотов сообщил, что выкуп долей немецких партнёров был инициативой российской стороны.

«Инопредприниматели»: какой бизнес ведут европейцы в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Компания немца требует с завода в Шебекино через суд 13,6 млн рублейКак уход иностранных компаний повлиял на бизнес Белгородской областиБелгородцы, работающие в иностранных компаниях, могут временно трудоустроиться
#Белгородская область#Агро-Белогорье#Бизнес#Компании#Новости Белгорода#Сельхозтехника#Сады белогорья#Змс-технолоджи#Алёна Мальцева
Подпишитесь
Иначе будем жить как на скотном дворе. О чём говорил Савченко на презентации книги?
Сегодня, 06:53
«В больницах не хватает лекарств»: белгородцев запугивают новым фейком
Сегодня, 06:31
«Ситуация тревожная»: белгородских детей увезли в регион, в котором объявили режим ЧС
Сегодня, 06:47
ИТ-ипотека: выгодные варианты от «Трансюжстрой»
Сегодня, 07:15
«Тор» уничтожил беспилотники-разведчики на подлёте к Белгородской области
Сегодня, 06:20
В Белгороде откроют набережную «Берега». Вход будет платным или бесплатным?
Сегодня, 07:16
"