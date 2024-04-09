Теперь только русские: «немцы» вышли из владения заводом «ZMS-Технолоджи» Зотова

Владели «ЗМС-Технолоджи» до 2019 года три компании: ООО «Агро-Белогорье» с долей 51%, немецкие MSV GmbH с 25% и AB Agrartechnische Handelsges. mbH с 24%. После 2019 года 51% долей «Агро-Белгорорья» в компании перешла ООО «Сады Белогорья». На сегодня эта компания Владимира Зотова и Ларисы Ковалёвой осталась единственным владельцем «ЗМС-Технолоджи».