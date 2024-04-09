«Стройкомпания напортачила»: белгородские многодетные семьи получили дома с дефектами

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
В ходе прямого эфира к главе области обратились многодетные семьи, которые получили дома с дефектами. Они отметили, что изъяны устраняются плохо. С февраля люди сидят без потолков, фасад начал отваливаться от дома.
Обращаемся к подрядчикам — все молчат. Ждём экспертизу. Тоже молчат. Надоело такое отношение к людям.
Влад
Гладков отметил, что посещал все дома, где есть брак. Четыре дома сейчас находятся на экспертизе. Ещё по пяти объектам есть небольшие недоделки. Они сейчас исправляются. Работы должны завершить в апреле.
Четыре дома будем исправлять после того, как получим заключение. Брака много. Строительная организация не просто напортачила. Просто удивляюсь, как можно работать с таким качеством. Давно такого безобразия не видел. Ситуацию исправим.
Вячеслав Гладков