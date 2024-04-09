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Published Сегодня, 18:18

Modified Сегодня, 18:20

Updated Сегодня, 18:20

Белгородские многодетные семьи пожаловались на дома с дефектами

«Стройкомпания напортачила»: белгородские многодетные семьи получили дома с дефектами

9 апреля 2024, 18:18
Фото: 1MI

Белгородские многодетные семьи пожаловались на дома с дефектами

Свои обращения люди адресовали главе региона Вячеславу Гладкову. Губернатор отметил, что по четырём домам власти ждут экспертные заключения, а в пяти объектах устранят недоделки в апреле.

В ходе прямого эфира к главе области обратились многодетные семьи, которые получили дома с дефектами. Они отметили, что изъяны устраняются плохо. С февраля люди сидят без потолков, фасад начал отваливаться от дома.

Обращаемся к подрядчикам — все молчат. Ждём экспертизу. Тоже молчат. Надоело такое отношение к людям.
Влад

Гладков отметил, что посещал все дома, где есть брак. Четыре дома сейчас находятся на экспертизе. Ещё по пяти объектам есть небольшие недоделки. Они сейчас исправляются. Работы должны завершить в апреле.

Четыре дома будем исправлять после того, как получим заключение. Брака много. Строительная организация не просто напортачила. Просто удивляюсь, как можно работать с таким качеством. Давно такого безобразия не видел. Ситуацию исправим.
Вячеслав Гладков
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#Белгородская область#Работы#Прямой эфир#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Экспертиза#Строительная организация#Белгородские многодетные семьи
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