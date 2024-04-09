Российские зернотрейдеры считают, что зерно может стать «новой нефтью»

Российские растениеводы ориентируются на требования российского законодательства, и логично, чтобы эти же требования применялись и к экспортерам этой продукции. Но на деле все не так: существует законодательная коллизия, при которой продукцию, соответствующую российским стандартам, принимают в порту, но не могут отправить за рубеж, так как она не подходит под стандарты государства-импортера.