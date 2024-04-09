Российские зернотрейдеры считают, что зерно может стать «новой нефтью»

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Высокий спрос на российскую продукцию позволяет компенсировать выпадающие доходы от нефтегазового сектора. Однако существующие требования к карантинному состоянию растений, введенные 15 лет назад, не дают возможность зерну стать «новой нефтью», передает 1prime.ru.
Основатель крупнейшего зернотрейдера России ТД «РИФ» Петр Ходыкин отмечает, что эти требования ограничивают возможности отечественных зернопроизводителей в пользу экспортеров из недружественных стран. Сам Ходыкин столкнулся с проблемой запрета на экспорт зерна, вызванной обнаружением карантинных растений в его грузах со стороны Центра оценки качества зерна. При этом карантинное состояние продукта, отгруженного до 17 марта (до выхода запрета ЦОКЗ), идентично тому, в котором 18 марта эти самые карантинные объекты нашли. Такая ситуация не может не вызывать вопросы.
Проблема, конечно, затронула и зарубежных покупателей зерна. Чтобы добиться поставки зерна по уже заключенной с Россией сделке, Египту пришлось задействовать дипломатические каналы. Вмешались и зарубежные партнеры зернотрейдера ТД «РИФ». Российские власти удовлетворили запрос египетской госкомпании GASC, выпустив из порта два судна с зерном (остальные так и продолжают простаивать).
Российские растениеводы ориентируются на требования российского законодательства, и логично, чтобы эти же требования применялись и к экспортерам этой продукции. Но на деле все не так: существует законодательная коллизия, при которой продукцию, соответствующую российским стандартам, принимают в порту, но не могут отправить за рубеж, так как она не подходит под стандарты государства-импортера.
Зернотрейдеры призывают власти страны разрешить проблему, которая может привести к нарушению экспортных соглашений и потере репутации России как надежного партнера. Петр Ходыкин подчеркивает важность усилий всех участников отрасли для поддержания репутации российского зерна на мировой арене.
ООО «Торговый дом „РИФ, который работает более чем с 40 странами, экспортировал за прошлый год 12 миллионов тонн зерна. Общий объем экспорта зерновых России в 2023 году превысил 60 миллионов тонн. Основные потребители — страны Ближнего Востока и Северной Африки. США, Канада и Украина выступают главными конкурентами.
Для усиления позиций на мировом рынке России необходимо решить проблемы, связанные с экспортом зерна, иначе страна может лишиться новых рынков с огромным потенциалом. Это могут быть такие гиганты, как Китай, Индия, Иран, Турция и другие.