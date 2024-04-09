Пора переходить на ЭДО

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Благодаря надежному инструменту для проведения операций с документами, потребители электроэнергии экономят время, ресурсы и повышают эффективность своей деятельности.
Многие клиенты Белгородэнергосбыта уже признали: подписывать документы на бумаге долго и неудобно. Чтобы хранить их, нужно оборудовать специальное место. К тому же бумаги имеют свойство теряться, а поиск документа может превратиться в настоящий квест.
Электронный документооборот ускоряет и упрощает передачу информации, позволяет контролировать взаиморасчеты между организациями или территориально удаленными подразделениями. Все документы при этом создаются в электронном виде, подписываются электронной подписью, а значит — имеют юридическую силу.
Руководство белгородского ООО «Управляющая компания по жилью №3» после долгих сомнений перешло на электронный документооборот с Белгородэнергосбытом.
На сегодняшний день уровень доверия к цифровому сервису со стороны потребителя значительно возрос. При этом УК экономит время и имеет постоянный доступ к первичной документации.
Ранее некоторые валуйские потребители гарантирующего поставщика электроэнергии, финансируемые из федерального бюджета, на предложение о переходе на электронный документооборот всегда отвечали отказом, мотивируя его отсутствием технической возможности для использования программ операторов ЭДО. А когда в связи со сложившейся оперативной обстановкой в Белгородской области и временным переходом Валуйского участка на дистанционный режим работы первичные документы на бумажном носителе перестали выдаваться, потребитель начал искать пути выхода из создавшегося положения.
Сотрудники Валуйского участка компании еще раз напомнили клиенту об удобствах сервиса, позволяющего без потери времени на походы в ресурсоснабжающую организацию получать расчетно-платежные документы, подписанные электронной подписью. Потребитель подумал и все-таки изыскал техническую возможность для внедрения новой технологии, а также заключил с Белгородэнергосбытом дополнительное соглашение по обмену документами в электронном виде.
Индивидуальный предприниматель С. переехал из Белгородской области на постоянное место жительства в Москву, а контролировать бизнес в Губкине поручил ответственному лицу. Тот свои функции по взаимодействию с гарантирующим поставщиком электроэнергии выполнял недобросовестно. Если ранее хозяин бизнеса ежемесячно лично приходил в офис за документами и счетами, контролировал и своевременно производил оплату, то в его отсутствие ведение учета было, мягко говоря, заброшено.
Сотрудники Губкинского участка Белгородэнергосбыта стали отправлять предпринимателю смс-сообщения о задолженности и претензии, на которые он быстро отреагировал. А далее бизнесмен связался с энергетиками по телефону.
Вместе обсудили сложившуюся ситуацию и нашли оптимальное решение проблемы. У предпринимателя уже имелась электронная подпись, поэтому подписание соглашения о работе по ЭДО мгновенно ускорило взаимодействие юридического лица с ресурсоснабжающей компанией и избавило поставщика от необходимости направлять документы клиенту в бумажном виде почтой.
А потребитель теперь может легко отслеживать состояние расчетов по договору энергоснабжения. Как результат, ИП снова выполняет свои договорные обязательства по оплате электроэнергии.
Переходите на электронный документооборот с Белгородэнергосбытом! Вам это выгодно!