Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Пора переходить на ЭДО

Пора переходить на ЭДО

9 апреля 2024, 12:17
Фото: 1MI
Реклама. БЕЛГОРОДЭНЕРГОСБЫТ АО. erid: LjN8KDi9C
Еще 144 организации региона перешли на электронный документооборот с Белгородэнергосбытом в 1 квартале 2024 года. А всего по данным на 1 апреля удобным сервисом пользуются 9 460 клиентов гарантирующего поставщика или 46, 3% от общего числа юридических лиц.

Благодаря надежному инструменту для проведения операций с документами, потребители электроэнергии экономят время, ресурсы и повышают эффективность своей деятельности.

Многие клиенты Белгородэнергосбыта уже признали: подписывать документы на бумаге долго и неудобно. Чтобы хранить их, нужно оборудовать специальное место. К тому же бумаги имеют свойство теряться, а поиск документа может превратиться в настоящий квест.

Электронный документооборот ускоряет и упрощает передачу информации, позволяет контролировать взаиморасчеты между организациями или территориально удаленными подразделениями. Все документы при этом создаются в электронном виде, подписываются электронной подписью, а значит — имеют юридическую силу.

Руководство белгородского ООО «Управляющая компания по жилью №3» после долгих сомнений перешло на электронный документооборот с Белгородэнергосбытом.

На сегодняшний день уровень доверия к цифровому сервису со стороны потребителя значительно возрос. При этом УК экономит время и имеет постоянный доступ к первичной документации.

Ранее некоторые валуйские потребители гарантирующего поставщика электроэнергии, финансируемые из федерального бюджета, на предложение о переходе на электронный документооборот всегда отвечали отказом, мотивируя его отсутствием технической возможности для использования программ операторов ЭДО. А когда в связи со сложившейся оперативной обстановкой в Белгородской области и временным переходом Валуйского участка на дистанционный режим работы первичные документы на бумажном носителе перестали выдаваться, потребитель начал искать пути выхода из создавшегося положения.

Сотрудники Валуйского участка компании еще раз напомнили клиенту об удобствах сервиса, позволяющего без потери времени на походы в ресурсоснабжающую организацию получать расчетно-платежные документы, подписанные электронной подписью. Потребитель подумал и все-таки изыскал техническую возможность для внедрения новой технологии, а также заключил с Белгородэнергосбытом дополнительное соглашение по обмену документами в электронном виде.

Индивидуальный предприниматель С. переехал из Белгородской области на постоянное место жительства в Москву, а контролировать бизнес в Губкине поручил ответственному лицу. Тот свои функции по взаимодействию с гарантирующим поставщиком электроэнергии выполнял недобросовестно. Если ранее хозяин бизнеса ежемесячно лично приходил в офис за документами и счетами, контролировал и своевременно производил оплату, то в его отсутствие ведение учета было, мягко говоря, заброшено.

Сотрудники Губкинского участка Белгородэнергосбыта стали отправлять предпринимателю смс-сообщения о задолженности и претензии, на которые он быстро отреагировал. А далее бизнесмен связался с энергетиками по телефону.

Вместе обсудили сложившуюся ситуацию и нашли оптимальное решение проблемы. У предпринимателя уже имелась электронная подпись, поэтому подписание соглашения о работе по ЭДО мгновенно ускорило взаимодействие юридического лица с ресурсоснабжающей компанией и избавило поставщика от необходимости направлять документы клиенту в бумажном виде почтой.

А потребитель теперь может легко отслеживать состояние расчетов по договору энергоснабжения. Как результат, ИП снова выполняет свои договорные обязательства по оплате электроэнергии.

Переходите на электронный документооборот с Белгородэнергосбытом! Вам это выгодно!

#Белгородэнергосбыт#Эффективность#Документы#Потребители#Белгород#Кристина Семенчук#Электронный документооборот#ЭДО#Ресурсы
Подпишитесь
Белгородский волонтёр покончил жизнь самоубийством в СИЗО
Сегодня, 13:13
«Не кричит, голос такой». О чём Сергиенко эмоционально общался со свидетелем по делу?
Сегодня, 15:28
«Родители зовут в Таволжанку, потому что там безопаснее»: шебекинцы — о Белгороде
Сегодня, 12:54
Горячие батареи — всё: в Белгороде отключат отопление 10 апреля
Сегодня, 14:11
Иначе будем жить как на скотном дворе. О чём говорил Савченко на презентации книги?
Сегодня, 06:53
Дрон-камикадзе атаковал белгородское село, повреждён инфраструктурный объект
Сегодня, 14:32
"