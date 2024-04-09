Пора переходить на ЭДО

Индивидуальный предприниматель С. переехал из Белгородской области на постоянное место жительства в Москву, а контролировать бизнес в Губкине поручил ответственному лицу. Тот свои функции по взаимодействию с гарантирующим поставщиком электроэнергии выполнял недобросовестно. Если ранее хозяин бизнеса ежемесячно лично приходил в офис за документами и счетами, контролировал и своевременно производил оплату, то в его отсутствие ведение учета было, мягко говоря, заброшено.