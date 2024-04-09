«Не осталось ни одного целого дома»: Гладков рассказал о разрушениях в Козинке

По предварительным данным, за несколько недель в селе Козинка пострадало 97 частных домов и 80 квартир, в селе Глотово — 111 домов, в селе Мокрая Орловка — 78 домов, в посёлке Горьковский — 64 частных домов и шесть квартир, в селе Головчино — 53 дома, а в селе Замостье — 21 дом. Ещё 74 жилых объекта повреждены в других сёлах округа.