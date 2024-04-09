«Не осталось ни одного целого дома»: Гладков рассказал о разрушениях в Козинке

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
Глава региона отметил, что самые существенные повреждения коснулись села Козинка. Особенно сильно пострадала улица Мира, где фактически не осталось ни одного целого дома. Также в населённом пункте сильно повреждены школа, многоквартирные дома и храм Иоанна Богослова.
Каменный храм в Великую Отечественную войну не получил ни одного повреждения, а сейчас сильно посечены купол, фасад и окна, да и внутри здания в результате прилётов снарядов — груда камней. Но Отец Геннадий уже наводит порядок, очищает церковь от мусора и готовится к проведению службы.
Вячеслав Гладков
По предварительным данным, за несколько недель в селе Козинка пострадало 97 частных домов и 80 квартир, в селе Глотово — 111 домов, в селе Мокрая Орловка — 78 домов, в посёлке Горьковский — 64 частных домов и шесть квартир, в селе Головчино — 53 дома, а в селе Замостье — 21 дом. Ещё 74 жилых объекта повреждены в других сёлах округа.