Калининград или Питер? Куда поехать на майские праздники в 2024 году

После новогодних каникул майские праздники считаются самыми продолжительными выходными в году. В 2024-м у россиян будет следующий график отдыха на майские праздники: с 28 апреля по 1 мая, а затем с 9 по 12 мая. Журналисты Бел.Ру подобрали места, куда поехать на майские праздники, а также узнали, сколько будет стоить проживание.