Калининград или Питер? Куда поехать на майские праздники в 2024 году

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
После новогодних каникул майские праздники считаются самыми продолжительными выходными в году. В 2024-м у россиян будет следующий график отдыха на майские праздники: с 28 апреля по 1 мая, а затем с 9 по 12 мая. Журналисты Бел.Ру подобрали места, куда поехать на майские праздники, а также узнали, сколько будет стоить проживание.
Калининград — один из самых крупных городов России, который раскинулся на берегу Балтийского моря в устье реки Преголи. Это центр одноимённой области, которая расположена между Польшей и Литвой.
С помощью сервиса бронирования журналисты Бел.Ру изучили, сколько будет стоит снять жильё на три дня на двоих взрослых. Стоит отметить, что в Калининграде есть предложения не только в гостиницах. Гостям предлагают также остановиться в квартирах.
К примеру, однокомнатная квартира недалеко от набережной на трое суток обойдётся в 12 тысяч рублей. В распоряжении гостей будет кровать с ортопедическим матрасом, бытовая техника, посуда, чай, кофе и бакалея.
Апартаменты рядом с центром города, центральным рынком и железнодорожным вокзалом обойдутся туристам в 10 тысяч рублей.
Среди дешёвых вариантов — комната на мансардном уровне в четырёхэтажном доме с отдельным от хозяев санузлом и душем. Стоимость за трое суток — 2700 рублей. В этом случае дорога до центра займёт 20 минут.
Также можно забронировать хостел. Спальное место в общей комнате на три дня обойдётся в 3300 рублей.
Краснодар является столицей казачьего края. Это город с южным колоритом, до сих пор сохранившимися казачьими традициями и интересной историей. В городе есть варианты ночлега для любого бюджета. К примеру, для туристов сдают апартаменты за 11 тысяч рублей за трое суток. В квартире есть сплит-система, высокоскоростной Wi-Fi, смарт-ТВ, фен, гладильная доска и возможность сушки белья.
А за 13 тысяч рублей можно снять на майские квартиру, которая рассчитана на четырёх гостей. В наличии двуспальная кровать и раскладывающийся диван.
Среди дешёвых вариантов — размещение в хостеле в центре города. Стоимость за трое суток — 2460 рублей.
Для любителей более комфортного отдыха можно снять квартиру-люкс в 20 минутах от центра в жилом комплексе. Стоимость — 20 тысяч рублей. При этом заселение дистанционное.
Ростов-на-Дону — один из крупных городов юга России, также был известен как «Ростов-папа» и якобы криминальная столица страны. Сейчас же город чаще называют «воротами Кавказа».
Среди популярных предложений по жилью — студия в центре города с удалённым заездом за 7000 рублей (трое суток).
Также гости могут снять комнаты в гостевом доме. За три дня придётся заплатить также около 7000 рублей.
Бюджетному отдыху подойдёт размещение в мини-гостинице за 2600 рублей. Но тогда придётся довольствоваться двухъярусными кроватями.
Среди более дорогостоящих вариантов — размещение в апартаментах за 26 тысяч рублей возле набережной.
Любители горных вершин смело могут отправиться отдохнуть на майские праздники на Кавказ. В этом случае традиционно популярным направлением остаётся Домбай.
Это курорт в Карачаево-Черкесской Республике. В границах Домбая находятся горные вершины, ледники, леса, озёра, реки, водопады и альпийские луга.
Гостям предлагают остановиться как в гостиницах, так и в мини-отелях. К примеру, стоимость номера у подножья горы в центре посёлка за трое суток обойдётся почти в 6000 рублей.
Среди более дорогостоящих вариантов — номер с удобствами в мини-гостинице. Стоимость — 14 тысяч рублей.
На Домбае туристам также предлагают остановиться в хостелах. Но в отличии от других городов, многоместные номера делятся по гендерному признаку — для мужчин и женщин. Стоимость размещения за три дня — почти 4000 рублей.
Это, пожалуй, одно из самых популярных направлений. В столицу приезжают, чтобы ощутить историю, а также побывать в значимых местах. Безусловно, это вместе со всеми плюсами, на жильё в столице придётся потратиться.
К примеру, популярный вариант размещения — номер в отеле почти за 14 тысяч рублей без питания.
Более экономный вариант — апартаменты с удобствами. Стоимость за трое суток — 7800 рублей.
И, традиционно, среди самых дешёвых вариантов — размещение в хостеле. Стоимость — 1350 рублей. При этом номер рассчитан на шестерых человек. Но есть телевизор, вентилятор и шкаф.
Санкт-Петербург не зря называют культурной столицей России. Часть туристов называют Питер самым европейским городом России, другие — самым депрессивным. Несмотря на это, здесь есть, что посмотреть. Также у туристов не должно возникнуть проблем с жильём. Варианты есть на любой вкус и кошелёк.
Например, можно снять студию лофт. Стоимость размещения за трое суток — 22 тысячи рублей.
Есть и апартаменты в отеле за 11 тысяч рублей.
А можно снять капсулу за 2900 рублей. В каждой из капсул есть вентиляция, розетки, освещение и ортопедический матрас.
Таким образом, отдохнуть на майские праздники можно в любой части страны. В первую очередь нужно определиться с видом отдыха, а уже затем искать подходящий вариант по размещению.