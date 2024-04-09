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Калининград или Питер? Куда поехать на майские праздники в 2024 году

Калининград или Питер? Куда поехать на майские праздники в 2024 году

9 апреля 2024, 08:10
Фото: 1MI
В текущем году майские праздники довольно продолжительные. Куда отправиться в мини-отпуск и во сколько обойдётся проживание — читайте в материале Бел.Ру.

После новогодних каникул майские праздники считаются самыми продолжительными выходными в году. В 2024-м у россиян будет следующий график отдыха на майские праздники: с 28 апреля по 1 мая, а затем с 9 по 12 мая. Журналисты Бел.Ру подобрали места, куда поехать на майские праздники, а также узнали, сколько будет стоить проживание.

Ближе к морю

Калининград

Калининград — один из самых крупных городов России, который раскинулся на берегу Балтийского моря в устье реки Преголи. Это центр одноимённой области, которая расположена между Польшей и Литвой.

С помощью сервиса бронирования журналисты Бел.Ру изучили, сколько будет стоит снять жильё на три дня на двоих взрослых. Стоит отметить, что в Калининграде есть предложения не только в гостиницах. Гостям предлагают также остановиться в квартирах.

К примеру, однокомнатная квартира недалеко от набережной на трое суток обойдётся в 12 тысяч рублей. В распоряжении гостей будет кровать с ортопедическим матрасом, бытовая техника, посуда, чай, кофе и бакалея.

Фото: Сервис бронирования

Апартаменты рядом с центром города, центральным рынком и железнодорожным вокзалом обойдутся туристам в 10 тысяч рублей.

Фото: Сервис бронирования

Среди дешёвых вариантов — комната на мансардном уровне в четырёхэтажном доме с отдельным от хозяев санузлом и душем. Стоимость за трое суток — 2700 рублей. В этом случае дорога до центра займёт 20 минут.

Фото: Сервис бронирования

Также можно забронировать хостел. Спальное место в общей комнате на три дня обойдётся в 3300 рублей.

Фото: Сервис бронирования

Краснодар

Краснодар является столицей казачьего края. Это город с южным колоритом, до сих пор сохранившимися казачьими традициями и интересной историей. В городе есть варианты ночлега для любого бюджета. К примеру, для туристов сдают апартаменты за 11 тысяч рублей за трое суток. В квартире есть сплит-система, высокоскоростной Wi-Fi, смарт-ТВ, фен, гладильная доска и возможность сушки белья.

Фото: Сервис бронирования

А за 13 тысяч рублей можно снять на майские квартиру, которая рассчитана на четырёх гостей. В наличии двуспальная кровать и раскладывающийся диван.

Фото: Сервис бронирования

Среди дешёвых вариантов — размещение в хостеле в центре города. Стоимость за трое суток — 2460 рублей.

Фото: Сервис бронирования

Для любителей более комфортного отдыха можно снять квартиру-люкс в 20 минутах от центра в жилом комплексе. Стоимость — 20 тысяч рублей. При этом заселение дистанционное.

Фото: Сервис бронирования

Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону — один из крупных городов юга России, также был известен как «Ростов-папа» и якобы криминальная столица страны. Сейчас же город чаще называют «воротами Кавказа».

Среди популярных предложений по жилью — студия в центре города с удалённым заездом за 7000 рублей (трое суток).

Фото: Сервис бронирования

Также гости могут снять комнаты в гостевом доме. За три дня придётся заплатить также около 7000 рублей.

Фото: Сервис бронирования

Бюджетному отдыху подойдёт размещение в мини-гостинице за 2600 рублей. Но тогда придётся довольствоваться двухъярусными кроватями.

Фото: Сервис бронирования

Среди более дорогостоящих вариантов — размещение в апартаментах за 26 тысяч рублей возле набережной.

Фото: Сервис бронирования

В горы

Любители горных вершин смело могут отправиться отдохнуть на майские праздники на Кавказ. В этом случае традиционно популярным направлением остаётся Домбай.

Домбай

Это курорт в Карачаево-Черкесской Республике. В границах Домбая находятся горные вершины, ледники, леса, озёра, реки, водопады и альпийские луга.

Гостям предлагают остановиться как в гостиницах, так и в мини-отелях. К примеру, стоимость номера у подножья горы в центре посёлка за трое суток обойдётся почти в 6000 рублей.

Фото: Сервис бронирования

Среди более дорогостоящих вариантов — номер с удобствами в мини-гостинице. Стоимость — 14 тысяч рублей.

Фото: Сервис бронирования

На Домбае туристам также предлагают остановиться в хостелах. Но в отличии от других городов, многоместные номера делятся по гендерному признаку — для мужчин и женщин. Стоимость размещения за три дня — почти 4000 рублей.

Фото: Сервис бронирования

Для всей семьи

Москва

Это, пожалуй, одно из самых популярных направлений. В столицу приезжают, чтобы ощутить историю, а также побывать в значимых местах. Безусловно, это вместе со всеми плюсами, на жильё в столице придётся потратиться.

К примеру, популярный вариант размещения — номер в отеле почти за 14 тысяч рублей без питания.

Фото: Сервис бронирования

Более экономный вариант — апартаменты с удобствами. Стоимость за трое суток — 7800 рублей.

Фото: Сервис бронирования

И, традиционно, среди самых дешёвых вариантов — размещение в хостеле. Стоимость — 1350 рублей. При этом номер рассчитан на шестерых человек. Но есть телевизор, вентилятор и шкаф.

Фото: Сервис бронирования

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург не зря называют культурной столицей России. Часть туристов называют Питер самым европейским городом России, другие — самым депрессивным. Несмотря на это, здесь есть, что посмотреть. Также у туристов не должно возникнуть проблем с жильём. Варианты есть на любой вкус и кошелёк.

Например, можно снять студию лофт. Стоимость размещения за трое суток — 22 тысячи рублей.

Фото: Сервис бронирования

Есть и апартаменты в отеле за 11 тысяч рублей.

Фото: Сервис бронирования

А можно снять капсулу за 2900 рублей. В каждой из капсул есть вентиляция, розетки, освещение и ортопедический матрас.

Фото: Сервис бронирования

Таким образом, отдохнуть на майские праздники можно в любой части страны. В первую очередь нужно определиться с видом отдыха, а уже затем искать подходящий вариант по размещению.

Области-соседи: куда уехать на майские праздники белгородцам
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#Белгородская область#Квартиры#Майские праздники#Эксклюзив#Питер#Калининград#Белгород#Кристина Семенчук#Гостиницы#Центр города#Все материалы авторов
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