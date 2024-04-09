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Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

Отопление

Горячие батареи — всё: в Белгороде отключат отопление 10 апреля

9 апреля 2024, 14:11
Фото: 1MI
Отопление

С 10 апреля в Белгороде завершат отопительный сезон

Со среды, 10 апреля, в Белгороде полностью отключат отопление. Об этом говорится в соответствующем распоряжении, подписанном мэром Валентином Демидовым.

В Белгороде завершается отопительный сезон. Сезон горячих батарей в столице региона официально завершится с завтрашнего дня, 10 апреля.

Отключать отопление в областном центре Белгородской области начали 4 апреля. Начали с образовательных учреждений, которые в настоящее время переведены на дистанционный формат обучения. В списке 48 школ, лицеев и гимназий, а также 64 учреждения дополнительного образования.

Завершать отопительный сезон в многоквартирных домах начали с 8 апреля.

В белгородских школах отключают отопление, следующие в очереди — дома
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#Город#Белгородская область#Отключение#Отопление#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова
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