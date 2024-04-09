Горячие батареи — всё: в Белгороде отключат отопление 10 апреля

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
В Белгороде завершается отопительный сезон. Сезон горячих батарей в столице региона официально завершится с завтрашнего дня, 10 апреля.
Отключать отопление в областном центре Белгородской области начали 4 апреля. Начали с образовательных учреждений, которые в настоящее время переведены на дистанционный формат обучения. В списке 48 школ, лицеев и гимназий, а также 64 учреждения дополнительного образования.
Завершать отопительный сезон в многоквартирных домах начали с 8 апреля.