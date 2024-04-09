«Держать под рукой» комплекты РХЗБ: в Белгородской области появился очередной фейк

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
В некоторых Telegram-каналах начала распространяться очередная ложная информация. Речь идёт о том, что личный состав МВД Белгородской области должен якобы «держать под рукой» комплекты радиационной, химической и биологической защиты. В сообщении также указано, что ВСУ якобы применили химическое оружие.
В региональном оперштабе сообщили, что это очередной фейк. Неправдивая информация распространяется, чтобы посеять панику. Областные власти вновь призвали людей доверять только официальным источникам.
Ранее белгородцев запугивали тем, что в больницах якобы нет лекарств. Но информацию опроверг региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.