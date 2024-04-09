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Белгородский оперштаб назвал фейком усиление правоохранителей комплектами РХЗБ

«Держать под рукой» комплекты РХЗБ: в Белгородской области появился очередной фейк

9 апреля 2024, 17:30
Фото: 1MI

Белгородский оперштаб назвал фейком усиление правоохранителей комплектами РХЗБ

В Сети появилась информация, что личный состав регионального управления МВД должен «держать под рукой» комплекты радиационной, химической и биологической защиты. Это очередной фейк, сообщили в региональном оперштабе.

В некоторых Telegram-каналах начала распространяться очередная ложная информация. Речь идёт о том, что личный состав МВД Белгородской области должен якобы «держать под рукой» комплекты радиационной, химической и биологической защиты. В сообщении также указано, что ВСУ якобы применили химическое оружие.

В региональном оперштабе сообщили, что это очередной фейк. Неправдивая информация распространяется, чтобы посеять панику. Областные власти вновь призвали людей доверять только официальным источникам.

Ранее белгородцев запугивали тем, что в больницах якобы нет лекарств. Но информацию опроверг региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.

«В больницах не хватает лекарств»: белгородцев запугивают новым фейком
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#Белгородская область#Лекарства#Больницы#Telegram#Белгород#Кристина Семенчук#Фейк#ВСУ#Паника#Региональный оперштаб
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