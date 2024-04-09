«Держать под рукой» комплекты РХЗБ: в Белгородской области появился очередной фейк

В некоторых Telegram-каналах начала распространяться очередная ложная информация. Речь идёт о том, что личный состав МВД Белгородской области должен якобы «держать под рукой» комплекты радиационной, химической и биологической защиты. В сообщении также указано, что ВСУ якобы применили химическое оружие.