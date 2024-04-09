Агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг банка «Открытие»

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Рейтинг банка основан на сильной оценке рыночных позиций, уверенной капитальной позиции, а также оценках качества активов, запаса ликвидности, профиля фондирования, уровня корпоративного управления и стратегического планирования.
Также ключевое влияние на рейтинг оказывает высокая вероятность поддержки со стороны федеральных органов власти, если это потребуется. Это объясняется системной значимостью банка.
Агентство отмечает высокие показатели достаточности капитала и размер капитального буфера: Н1.0, Н1.1 и Н1.2 превышали 15% по состоянию на 1 февраля 2024 года. Концентрация кредитных рисков банка рассматривается как низкая: крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили около 16% на 1 февраля 2024 года.
Эксперты высоко оценили профессиональный опыт и репутацию ключевых управленческих кадров банка «Открытие», а также действующие практики риск-менеджмента.
«Стабильный прогноз» говорит о высокой вероятности сохранения кредитного рейтинга в течение 12 месяцев.