Агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг банка «Открытие»

Агентство отмечает высокие показатели достаточности капитала и размер капитального буфера: Н1.0, Н1.1 и Н1.2 превышали 15% по состоянию на 1 февраля 2024 года. Концентрация кредитных рисков банка рассматривается как низкая: крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили около 16% на 1 февраля 2024 года.