Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Молодые люди устроили громкую дискотеку поздно ночью в центре Белгорода

В центре Белгорода ночью было громко: «постарались» молодёжь на BMW и «Руки вверх»

8 апреля 2024, 09:13
Фото: Bel.ru

Молодые люди устроили громкую дискотеку поздно ночью в центре Белгорода

Подписчик Бел.Ру Юрий пожаловался на группу молодых людей, устроивших в ночь с воскресенья на понедельник дискотеку в центре Белгорода. Со слов читателя, полиция на место правонарушения приехать не успела.

Группа молодых людей на легковушке устроила в ночь с 7 на 8 апреля дискотеку возле бара «Гвозди» прямо в центре Белгорода. Как Бел.Ру рассказал подписчик Юрий, длилось «веселье» порядка 40 минут. Играла при этом музыка группы «Руки вверх».

«Все по-разному провожают ушедшую неделю. Кто-то спит, рассчитывая в понедельник бодро взяться за работу, а кто-то включает музыку на полную и танцует возле жилых домов со спящими обитателями. Веселье длилось около сорока минут, пока молодёжи не наскучило. Вызванные полицейские приехали на место через 35 минут и, к сожалению, на „концерт“ не успели», — написал Юрий.

Прислал читатель и видео «концерта». На кадрах видно номер машины марки BMW и трёх молодых людей, танцующих под громкую музыку. Согласно имеющимся у Бел.Ру данным, госзнак У782АТ31 зарегистрирован в Белгородской области на автовладельца 1971 года рождения.

Видео: Bel.ru

Напомним, что в Белгородской области действует закон о тишине. Согласно ему, шуметь нельзя с 22 до 8 часов: сюда входят как салюты и магнитофоны, так и пение, свист и другие раздражители.

Шум и трупы: белгородцы снова жалуются на пернатых «соседей» в многоквартирном доме
Узнать подробнее
Читайте также:
Ночной шум и олень в загоне: что возмутило белгородцев в подготовке к фестивалю?В Белгороде изменят график ремонта остановки «Стадион» из-за жалоб на шумВладельца ресторана в Белгороде наказали за шум после жалобы горожанки
#Видео#Белгородская область#Происшествия#Полиция#Музыка#Молодежь#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Дискотека#Тишина#Закон о тишине#Артем Черненко
Подпишитесь
Виноваты обстрелы? В Белгороде наблюдается нехватка водителей автобусов
Сегодня, 10:19
Семья, в которой от атаки ВСУ погибла девушка, переехала в Белгород из приграничья
Сегодня, 09:20
«Как на новых территориях». Принцип работы особой экономической зоны в приграничье
Сегодня, 06:59
Прилавки с огурцами и укрытия: как выживает Центральный рынок Белгорода
Сегодня, 10:20
Белгородцам ответили, будут ли их наказывать за фото с последствиями обстрелов
Сегодня, 08:14
"