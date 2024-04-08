В центре Белгорода ночью было громко: «постарались» молодёжь на BMW и «Руки вверх»

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Группа молодых людей на легковушке устроила в ночь с 7 на 8 апреля дискотеку возле бара «Гвозди» прямо в центре Белгорода. Как Бел.Ру рассказал подписчик Юрий, длилось «веселье» порядка 40 минут. Играла при этом музыка группы «Руки вверх».
«Все по-разному провожают ушедшую неделю. Кто-то спит, рассчитывая в понедельник бодро взяться за работу, а кто-то включает музыку на полную и танцует возле жилых домов со спящими обитателями. Веселье длилось около сорока минут, пока молодёжи не наскучило. Вызванные полицейские приехали на место через 35 минут и, к сожалению, на „концерт“ не успели», — написал Юрий.
Прислал читатель и видео «концерта». На кадрах видно номер машины марки BMW и трёх молодых людей, танцующих под громкую музыку. Согласно имеющимся у Бел.Ру данным, госзнак У782АТ31 зарегистрирован в Белгородской области на автовладельца 1971 года рождения.
Напомним, что в Белгородской области действует закон о тишине. Согласно ему, шуметь нельзя с 22 до 8 часов: сюда входят как салюты и магнитофоны, так и пение, свист и другие раздражители.