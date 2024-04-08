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В Белгороде утвердили перечень земельных участков для военнослужащих

В Белгороде утвердили 32 земельных участка, которые смогут получить военнослужащие

8 апреля 2024, 15:42
Фото: 1MI

В Белгороде утвердили перечень земельных участков для военнослужащих

Документ опубликовала мэрия Белгорода. Речь идёт о земельных участках, которые военнослужащие или члены семей погибших бойцов смогут получить в собственность бесплатно.

В Белгороде утвердили перечень земельных участков, предназначенных для предоставления военнослужащим, а также членам семьи погибшего военнослужащего. Речь идёт о бойцах, состоящих на учёте в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно.

В перечень вошли 32 участка под ИЖС. Они находятся на улицах Благодатной, Полянской, Радужной, в Юго-Западном микрорайоне, на улице Владимира Любименко.

Напомним, что изменения в региональный закон, касающийся отдельных положений Земельного кодекса, внесли в 2023 году депутаты облдумы. В частности, расширен список категорий людей, которые могут бесплатно получить в собственность земельный участок. В эту категорию вошли военнослужащие.

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#Город#Новости Белгорода#Военные#Земельный участок#Белгород#Алина Харина#Собственность
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