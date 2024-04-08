В Белгороде утвердили 32 земельных участка, которые смогут получить военнослужащие

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
В Белгороде утвердили перечень земельных участков, предназначенных для предоставления военнослужащим, а также членам семьи погибшего военнослужащего. Речь идёт о бойцах, состоящих на учёте в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно.
В перечень вошли 32 участка под ИЖС. Они находятся на улицах Благодатной, Полянской, Радужной, в Юго-Западном микрорайоне, на улице Владимира Любименко.
Напомним, что изменения в региональный закон, касающийся отдельных положений Земельного кодекса, внесли в 2023 году депутаты облдумы. В частности, расширен список категорий людей, которые могут бесплатно получить в собственность земельный участок. В эту категорию вошли военнослужащие.