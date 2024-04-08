В Белгороде утвердили 32 земельных участка, которые смогут получить военнослужащие

Напомним, что изменения в региональный закон, касающийся отдельных положений Земельного кодекса, внесли в 2023 году депутаты облдумы. В частности, расширен список категорий людей, которые могут бесплатно получить в собственность земельный участок. В эту категорию вошли военнослужащие.