В Белгороде на охрану мостов и путепроводов готовы потратить 12 млн рублей

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
На госзакупках появился лот на оказание услуг по охране и защите объектов транспортной инфраструктуры от незаконного вмешательства в их работу.
Охранять будут следующие объекты дорожного хозяйства:
Начальная цена контракта составляет 12 млн рублей. Исполнителя выберут 17 апреля. Услугу будут оказывать с 1 мая по 31 июля 2024 года.
Охранять объекты будут круглосуточно. Дежурная смена должна быть одета в специальную форму. Автомобиль патрульной смены должен быть оклеен опознавательными знаками.