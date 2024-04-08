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Дороги

В Белгороде на охрану мостов и путепроводов готовы потратить 12 млн рублей

8 апреля 2024, 11:18
Фото: 1MI
Дороги
На госзакупках появилась информация о поиске подрядчика, который будет охранять объекты транспортной инфраструктуры от незаконного вмешательства в их работу. Заказчик работ — управление Белгоблагоустройства.

На госзакупках появился лот на оказание услуг по охране и защите объектов транспортной инфраструктуры от незаконного вмешательства в их работу.

Охранять будут следующие объекты дорожного хозяйства:

  • мост через Везёлку на автомобильной дороге Спутник — ул. Сумская — ул. Чичерина — Ротонда;
  • путепровод через ж/д пути на дороге Спутник — ул. Сумская — ул. Чичерина — Ротонда;
  • эстакада через ж/д пути и р. Гостёнка на автомобильной дороге Спутник — ул. Сумская — ул. Чичерина — Ротонда;
  • мост через р. Северский Донец по ул. Студенческая;
  • путепровод через ж/д пути станции Белгород-Готня по пр. Б. Хмельницкого;
  • путепровод через ж/д пути по ул. Н. Чумичова;
  • мост через р. Северский Донец по ул. Михайловское Шоссе;
  • мост через р. Везёлка по ул. Н. Чумичова;
  • путепровод через железнодорожные пути.

Начальная цена контракта составляет 12 млн рублей. Исполнителя выберут 17 апреля. Услугу будут оказывать с 1 мая по 31 июля 2024 года.

Охранять объекты будут круглосуточно. Дежурная смена должна быть одета в специальную форму. Автомобиль патрульной смены должен быть оклеен опознавательными знаками.

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#Город#Охрана#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Мосты#Путепроводы
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