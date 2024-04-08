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Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Участниками пленарной сессии форума «Открытые инновации» станут Белоусов и Решетников

Участниками пленарной сессии форума «Открытые инновации» станут Белоусов и Решетников

8 апреля 2024, 14:38
Фото: 1MI
В технопарке «Сколково» 10 апреля состоится пленарная сессия «Технологии — ключ к суверенитету» международного форума «Открытые инновации», который будет проходить 10 и 11 апреля. Медиахолдинг 1MI выступит в качестве информационного партнера события.

Издание 56orb.ru пишет, что в работе сессии примет участие первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. Участником дискуссии также станет министр экономического развития России Максим Решетников.

По словам Андрея Белоусова, диалог между государством, наукой и бизнесом является одним из основных факторов создания благоприятной среды для развития инноваций и внедрения передовых технологий. На сегодняшний день нужно обеспечить условия для вовлечения в процесс достижения технологического суверенитета максимально широкого круга технологических предпринимателей.

В мае прошлого года Правительство России утвердило Концепцию технологического развития до 2030 года. К этому моменту национальная экономика должна будет самостоятельно обеспечивать производство высокотехнологичной продукции. Доля таких российских товаров в общем объеме потребления должна составить не менее 75%. Государство сегодня делает ставку на коммерциализацию готовых технологических решений на базе технологий собственной разработки и проекты высокой стадии готовности.

Первый шаг — за наукой и разработчиками технологий. А их ускоренным масштабированием должны заняться большие корпорации, которые имеют ресурсы и возможности для открытия новых рынков.

К обсуждению приглашены представители науки: генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI Иван Оселедец и научный руководитель группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра, профессор МФТИ Алексей Федоров. Они постараются ответить на вопросы, какие продукты отечественного высокотеха будут востребованы в горизонте 3, 7 и 10 лет и есть ли у них возможность стать конкурентоспособными за пределами Российской Федерации.

В рамках пленарной сессии также состоится выступление экономиста из Китая Энди Си, который ранее спрогнозировал крупные экономические кризисы 1997, 1999 и 2008 годов. Он поделится прогнозами, которые касаются перераспределения мировых центров принятия технологических решений.

Форум «Открытые инновации» впервые был проведен в 2012 году и является одной из самых влиятельных дискуссионных площадок, посвященных инновационному развитию. Пройти регистрацию для участия в мероприятии можно на официальном сайте форума.

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