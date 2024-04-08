Участниками пленарной сессии форума «Открытые инновации» станут Белоусов и Решетников

В мае прошлого года Правительство России утвердило Концепцию технологического развития до 2030 года. К этому моменту национальная экономика должна будет самостоятельно обеспечивать производство высокотехнологичной продукции. Доля таких российских товаров в общем объеме потребления должна составить не менее 75%. Государство сегодня делает ставку на коммерциализацию готовых технологических решений на базе технологий собственной разработки и проекты высокой стадии готовности.