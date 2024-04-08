Школьник изрисовал стену дома в центре Белгорода, на его мать составили протокол

Сотрудники правоохранительных органов нашли белгородца, который нанёс на фасад многоквартирного дома на Свято-Троицком бульваре рисунки и надписи. Оказалось, что виноват в содеянном 15-летний школьник. Изрисовал здание он «ради развлечения».