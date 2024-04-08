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Полицейские нашли школьника, изрисовавшего стену дома в Белгороде

Школьник изрисовал стену дома в центре Белгорода, на его мать составили протокол

8 апреля 2024, 10:49
Фото: 1MI

Полицейские нашли школьника, изрисовавшего стену дома в Белгороде

Очевидцы заметили, как трое подростков изрисовывают фасад многоквартирного дома в центре горда. По имеющейся фотографии правоохранители смогли найти нарушителя — им оказался 15-летний школьник. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники правоохранительных органов нашли белгородца, который нанёс на фасад многоквартирного дома на Свято-Троицком бульваре рисунки и надписи. Оказалось, что виноват в содеянном 15-летний школьник. Изрисовал здание он «ради развлечения».

В тот момент подросток был с двумя друзьями. Всю компанию запечатлел на фото очевидец.

В отношении матери подростка составили административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ — за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребёнка. С другими подростками и их родителями полицейские провели профилактическую беседу.

Надписи и рисунки подростки самостоятельно убрали с фасада многоквартирного дома.

Ранее 19-летний и 20-летний жители Белгорода изрисовали тэгами новый остановочный комплекс на «Родине». На них завели административные протоколы.

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