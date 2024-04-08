Школьник изрисовал стену дома в центре Белгорода, на его мать составили протокол

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Сотрудники правоохранительных органов нашли белгородца, который нанёс на фасад многоквартирного дома на Свято-Троицком бульваре рисунки и надписи. Оказалось, что виноват в содеянном 15-летний школьник. Изрисовал здание он «ради развлечения».
В тот момент подросток был с двумя друзьями. Всю компанию запечатлел на фото очевидец.
В отношении матери подростка составили административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ — за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребёнка. С другими подростками и их родителями полицейские провели профилактическую беседу.
Надписи и рисунки подростки самостоятельно убрали с фасада многоквартирного дома.
Ранее 19-летний и 20-летний жители Белгорода изрисовали тэгами новый остановочный комплекс на «Родине». На них завели административные протоколы.