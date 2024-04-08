Сезон открыт: как защититься от укуса клещей?

Помимо вакцинации, защититься от укусов клещей можно, просто исключив прогулки по местам их обитания. Также перед прогулкой можно применять специальные средства, которые отпугивают насекомых. Одежда должны быть с длинными рукавами и штанами. После прогулок необходимо внимательно осмотреть себя и принять душ.