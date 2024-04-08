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Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Клещ

Сезон открыт: как защититься от укуса клещей?

8 апреля 2024, 11:34
Фото: Изображение Midjourney
Клещ

В Роспотребнадзоре напомнили, как защитить себя от укусов клещей

Укус клеща может привести к клещевому энцефалиту. Тяжёлая форма инфекции может закончиться летальным исходом. Подробности сообщает newia.ru.

Обезопаситься от последствий укуса клеща можно с помощью прививки. Сделать укол можно только в тех регионах, где зафиксирован высокий процент случаев заболевания вирусным клещевым энцефалитом. Пройти вакцинацию также стоит людям, которые собираются посетить эти регионы, пишет издание.

Вакцинацию проводят двукратно с промежутком в один-три месяца или же с перерывом в две недели. Повторный курс проводят на следующий год.

Процедура имеет широкий список противопоказаний. О них должен рассказать специалист. Известно, что вакцинироваться нельзя тем, у кого есть аллергия на яйца, людям с сахарным диабетом, заболеваниями почек, а также при беременности.

Помимо вакцинации, защититься от укусов клещей можно, просто исключив прогулки по местам их обитания. Также перед прогулкой можно применять специальные средства, которые отпугивают насекомых. Одежда должны быть с длинными рукавами и штанами. После прогулок необходимо внимательно осмотреть себя и принять душ.

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#Общество#Белгородская область#Клещи#Прививка#Алина Харина#Прогулки
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