РЭО: Регоператоры 9 регионов могут получить штрафы за невнесение данных во ФГИС УТКО

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
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Updated Сегодня, 16:52
Согласно частям 13 и 14 статьи 8.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, за несвоевременное предоставление информации в систему предусмотрен штраф до 150 тысяч рублей. Об этом информирует 56orb.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что ФГИС УТКО является логичным продолжением электронной модели федеральной схемы обращения с отходами. Система обеспечивает контроль за движением отходов с момента их образования и до переработки или захоронения. Система была введена в эксплуатацию 1 декабря 2023 года, и к 1 января 2024 года все субъекты и участники рынка должны были заполнить обязательные поля статистической отчетности. С этой даты система начала плановую работу. Большинство субъектов успели внести данные, однако есть те, кто не смог это сделать в установленные сроки.
Информация о нарушениях региональных операторов из Архангельской и Самарской областей направлена на рассмотрение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Проверка внесения сведений во ФГИС УТКО проводится постоянно. В настоящее время анализируются данные региональных операторов по нескольким регионам. При выявлении нарушений материалы также будут переданы в компетентные органы для принятия мер по привлечению к ответственности.
Заместитель генерального директора Российского экологического оператора Евгений Карелов отметил, что более 93% региональных операторов передали информацию во ФГИС УТКО. С момента введения системы в эксплуатацию Российский экологический оператор оказывает постоянную консультационную поддержку региональным операторам. Для облегчения работы региональных операторов и других поставщиков информации на сайте Российского экологического оператора доступны видеоуроки, а также функционирует служба поддержки.