РЭО: Регоператоры 9 регионов могут получить штрафы за невнесение данных во ФГИС УТКО

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что ФГИС УТКО является логичным продолжением электронной модели федеральной схемы обращения с отходами. Система обеспечивает контроль за движением отходов с момента их образования и до переработки или захоронения. Система была введена в эксплуатацию 1 декабря 2023 года, и к 1 января 2024 года все субъекты и участники рынка должны были заполнить обязательные поля статистической отчетности. С этой даты система начала плановую работу. Большинство субъектов успели внести данные, однако есть те, кто не смог это сделать в установленные сроки.