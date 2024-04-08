Пьяный пенсионер опёрся на чужое авто, нагрубил и получил в ответ по голове

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Происшествие случилось в Северном. На парковке в одном из дворов пьяный пенсионер стал опираться на чужие автомобили. Подозреваемый — 35-летний белгородец — сделал пожилому мужчине замечание. Пенсионер ответил грубо.
Подозреваемый стал бить 64-летнего оппонента по голове. В результате пенсионер попал в больницу с тяжёлыми травмами.
Мужчину, избившего оппонента, задержали. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Белгородцу грозит до восьми лет тюрьмы.