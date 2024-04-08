Пьяный пенсионер опёрся на чужое авто, нагрубил и получил в ответ по голове

Белгородцу грозит до шести лет тюрьмы за избитого на парковке пенсионера

Мужчина нанёс пожилому человеку не менее шести ударов по голове. Это случилось из-за того, что пенсионер, будучи пьяным, опирался на припаркованные автомобили, сообщает УМВД России по Белгородской области.