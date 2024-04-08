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Пенсионер

Пьяный пенсионер опёрся на чужое авто, нагрубил и получил в ответ по голове

8 апреля 2024, 15:17
Фото: 1MI
Пенсионер

Белгородцу грозит до шести лет тюрьмы за избитого на парковке пенсионера

Мужчина нанёс пожилому человеку не менее шести ударов по голове. Это случилось из-за того, что пенсионер, будучи пьяным, опирался на припаркованные автомобили, сообщает УМВД России по Белгородской области.

Происшествие случилось в Северном. На парковке в одном из дворов пьяный пенсионер стал опираться на чужие автомобили. Подозреваемый — 35-летний белгородец — сделал пожилому мужчине замечание. Пенсионер ответил грубо.

Подозреваемый стал бить 64-летнего оппонента по голове. В результате пенсионер попал в больницу с тяжёлыми травмами.

Мужчину, избившего оппонента, задержали. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Белгородцу грозит до восьми лет тюрьмы.

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