Михаил Игнатов вошёл в ТОП-10 активных лекторов общества «Знание»

«Мне искренне приятно и интересно сотрудничать с данной организацией, открывающей огромное пространство для ведения просветительской деятельности в трудовых коллективах, в молодёжной среде, и, порой, в таких уникальных жизненных ситуациях как жизнь в современном Белгороде. А то, что представителю регионального отделения в моём лице удалось прорваться в десятку самых активных лекторов Российского общества „Знание“, я считаю лишь говорит о том, что у нас прекрасный трудовой коллектив, потому что один я бы этого не сделал», — поделился Михаил Игнатов.