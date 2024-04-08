Михаил Игнатов вошёл в ТОП-10 активных лекторов общества «Знание»

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Возрождённое два года назад Российское общество «Знание» имеет глубокие традиции просветительской деятельности на территории нашей страны. Фактически данная просветительская организация появилась в 1947 году — в послевоенные годы были особенно нужны новые научные достижения и технологические прорывы, требовалось развитие в социально-культурной среде. Сегодня Российское общество «Знание» — современная, отвечающая духу времени организация, использующая инновационные формы просвещения и объединяющая десятки тысяч представителей российской интеллигенции.
«Мне искренне приятно и интересно сотрудничать с данной организацией, открывающей огромное пространство для ведения просветительской деятельности в трудовых коллективах, в молодёжной среде, и, порой, в таких уникальных жизненных ситуациях как жизнь в современном Белгороде. А то, что представителю регионального отделения в моём лице удалось прорваться в десятку самых активных лекторов Российского общества „Знание“, я считаю лишь говорит о том, что у нас прекрасный трудовой коллектив, потому что один я бы этого не сделал», — поделился Михаил Игнатов.
Важная миссия лекторов Российского общества «Знание» — не просто передать конкретные знания, информацию из той или иной области, а зажечь в слушателях тягу к образованию, пробудить в них желание постоянно саморазвиваться.