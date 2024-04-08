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Маркетплейсы

Маркетплейсы в Белгородской области работают, но WB закрылись в Грайворонском округе

8 апреля 2024, 07:22
Фото: 1MI
Маркетплейсы
Сергей Четвериков подтвердил работу основных маркетплейсов в Белгородской области, однако некоторые точки и ПВЗ Wildberries закрыты, для заказов продлевают сроки хранения и перенаправляют в открытые пункты выдачи без дополнительной оплаты.

Сергей Четвериков, министр цифрового развития, подтвердил на оперсовещании правительства Белгородской области информацию о том, что все основные маркетплейсы на территории Белгородской области продолжают свою работу.

«Обзвонили основные магазины „СберМаркет“, „Самокат“, „Магнит“, OZON. Доставка всё еще осуществляется», — заявил чиновник.

Однако некоторые точки и ПВЗ Wildberries действительно закрылись, как и сообщалось ранее. Сроки хранения заказов белгородцев продлевают, из закрытых ПВЗ товары перенаправляют в те, что всё ещё продолжают работу. За это не взимается дополнительная оплата с клиентов.

Что касается грайворонских пунктов выдачи, то в целях безопасности все пять ПВЗ закрыты.

Режим работы маркетплейсов в белгородской областиРежим работы маркетплейсов в белгородской области
Режим работы маркетплейсов в белгородской областиРежим работы маркетплейсов в белгородской области
Режим работы маркетплейсов в белгородской области
Фото: Оперсовещании правительства Белгородской области
Стали известны ПВЗ Wildberries, которые закрылись в Белгородской области
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