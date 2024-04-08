Маркетплейсы в Белгородской области работают, но WB закрылись в Грайворонском округе

Однако некоторые точки и ПВЗ Wildberries действительно закрылись, как и сообщалось ранее. Сроки хранения заказов белгородцев продлевают, из закрытых ПВЗ товары перенаправляют в те, что всё ещё продолжают работу. За это не взимается дополнительная оплата с клиентов.