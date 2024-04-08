Маркетплейсы в Белгородской области работают, но WB закрылись в Грайворонском округе

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Сергей Четвериков, министр цифрового развития, подтвердил на оперсовещании правительства Белгородской области информацию о том, что все основные маркетплейсы на территории Белгородской области продолжают свою работу.
«Обзвонили основные магазины „СберМаркет“, „Самокат“, „Магнит“, OZON. Доставка всё еще осуществляется», — заявил чиновник.
Однако некоторые точки и ПВЗ Wildberries действительно закрылись, как и сообщалось ранее. Сроки хранения заказов белгородцев продлевают, из закрытых ПВЗ товары перенаправляют в те, что всё ещё продолжают работу. За это не взимается дополнительная оплата с клиентов.
Что касается грайворонских пунктов выдачи, то в целях безопасности все пять ПВЗ закрыты.